Larisa Iordache, dezvăluiri emoţionante despre primul Crăciun fără mama ei: „Ușor, ușor, toți ne organizăm”

Larisa Iordache a trecut prin multe momente dificile în ultimul an. Sportiva s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost nevoită să se opereze. Pe lângă acest lucru, tragica veste că mama ei a pierdut lupta cu boala i-a îndoliat familia. Recent, fosta gimnastă a povestit cum vor decurge primele sărbători de iarnă fără cea care i-a dat viaţă.

Larisa Iordache a luat în urmă cu câteva săptămâni o decizie neaşteptată. Tânăra s-a retras din gimnastică, după o carieră de 20 de ani. Acum, în prag de sărbători, Larisa a vorbit despre primul Crăciun pe care îl petrece alături de cei dragi, însă fără mama sa.

„Toate sărbătorile pe care le-am petrecut împreună cu familia au fost deosebite”

Chiar dacă mama ei nu îi va mai putea fi alături de Crăciun, fosta gimnastă a mărturisit că atât ea, cât şi ceilalţi membrii ai familiei încearcă să pastreze tradiţiile din această perioadă magică.

„Toate sărbătorile pe care le-am petrecut împreună cu familia au fost deosebite. Ultimul an, de Crăciun a fost chiar fain, pentru că am fost toți. Îmi place foarte mult cozonacul.

Păstrez tradiția să mănânc cozonac doar de Crăciun și mai e și sărbătoarea Paștilor, doar atunci mai mănânc, în restul anului evit să mănânc.

Pe data de 24, în Ajunul Crăciunului, împodobim toți bradul la mine acasă, ne strângem toți, fratele meu, cumnata mea împreună cu cel micuț, părinții, eu cu iubitul meu. Ușor, ușor, toți ne organizăm să facem mâncare, să facem bradul, să fie o atmosferă de Crăciun și să ne petrecem timpul împreună.”, a declarat Larisa Iordache, în cadrul emisiunii găzduite de Alexandra Gherase.

Larisa Iordache s-a confruntat cu probleme de sănătate

Gimnasta de 25 de ani a obținut calificarea la JO 2020 de la Tokio la Campionatul European de la Basel, unde a concurat având o criză renală ce a dus-o direct în spital. Larisa Iordache a fost nevoită să renunțe la participarea în proba de individual compus de la Olimpiadă, concurând doar în concursul la bârnă unde a obținut și calificarea în finala probei.

Larisa Iodache nu a reușit să se bucure prea mult de participarea de la Jocurile Olimpice. Diagnosticată cu entorsă metatarsiană, gimnasta a ratat finala milimetric. Chiar înainte de începerea probei, Larisa Iordache a fost nevoită să se retragă din cauza durerilor insuportabile:

”Eram la câțiva metri de bârna pe care ar fi trebuit să concurez și am fost obligată să am doar calitate de spectator. Credeți-mă însă că am depășit orice limită de suportabilitate pentru durere, dor, încredere, rezistență la efort! Știam că, oricât m-ar fi împins mintea înainte, corpul spune „stop!”. Mai am nevoie de mâinile mele, de picioarele mele, de mintea mea, de corpul meu sănătos. Mai am nevoie de toate astea pentru a fi iubită și a iubi!”, a spus Larisa Iordache.

Sursă foto: Instagram