Laura Bretan a dat lovitura. Ce s-a întâmplat după ce a câștigat “Românii au talent”

Laura Bretan i-a impresionat pe jurații concursului ”Românii au talent” și a reușit să intre în posesia marelui premiu de 120.000 de euro. Are o voce care a făcut senzație, iar viața ei artistică înregistrează, acum, un nou mare succes. Va urca pe scenă alături de o celebritate a muzicii internaționale

Conform informațiilor transmise de click.ro, Laura Bretan cânta alături de celebrul… Michel Bolton, iar evenimentul va avea loc chiar în această vară. Michael Bolton concertează în România – la Cluj-Napoca, pe 20 iulie, și la București, pe 22 iulie, Sala Polivalentă – și va interpreta o piesă, în duet, cu fericita câștigătoare a emisiunii ”Românii au talent”. Este un pas extraordinar pentru Laura Bretan și o recunoaștere a talentului său.

Laura Bretan a câștigat sezonul 6 Românii au talent la doar 15 ani. În același an 2016 a ajuns în finala America’s Got Talent, unde a fost depășită de un alt copil-minune al muzicii, Grace Vanderwaal. Pe final de an 2018, românca și-a împlinit un vis mai vechi, acela de a se înscrie la la prestigiosul concurs Eurovision, selecția națională.