Laura Cosoi, despre vacanța din Bali, alături de soțul și fiica ei: ”M-am străduit”

Vedeta o ia pe Rita în vacanțe încă de când micuța avea doar câteva luni și, cu multă organizare și optimism, a reușit să aibă parte de experiențe cu adevărat speciale.

Laura Cosoi a povestit pe blogul ei cum decurge o vacanță exotică alături de fiica și soțul ei.

“În avion nu am dormit, pentru că m-am străduit să îi distrag Ritei atenția de la tot felul de lucruri pe care nu avea voie să le facă. Ce să facem, e mult mai energică acum! :). În Bali nu întâmpini nicio dificultate dacă mergi cu copilul. Există meniu special pentru ei, cu paște, pizza, orez, noodles și multe altele, dar găsești ce să le dai și din oferta pentru adulți. Rita a mâncat orez cu legume, supă de legume, omletă sau ouă fierte, dimineață, orez cu lapte, tofu pane la cuptor, creveți la grătar și multe fructe. Am avut și borcane cu mâncare la noi, pentru orice eventualitate, dar n-a fost cazul.”, a scris Laura Cosoi.

Cum arată Laura Cosoi în costum de baie

Laura Cosoi are 37 de ani şi este mămica unei fetiţe superbe, care i-a adus bucurie în viaţă, motiv pentru care vedeta nu s-a grăbit să urmeze diete stricte pentru a reveni la silueta pe care o avea înainte de sarcină.

”Am revenit la kg de dinaintea sarcinii, dar mai am de lucru la tonifiere. Recunosc ca nu mai pot sa ma organizez atat de bine si la sport ajung mai greu, dar nu ma plang caci ne cam alearga antrenorul nostru personal, Rita. Cu aceste imagini vreau doar sa spun ca nu mi s-au parut o povara kg in plus ramase imediat dupa sarcina, pentru ca sunt firesti. Transformarile corpulului in momentul sarcinii si dupa sunt doar o etapa, iar in timp silueta isi recapata forma. ☺️ Cel mai important este sa te simti bine si sa fii sanatoasa pentru tine si pentru copilul tau ! ♥️Gand pentru viitoarele si prospetele mamici!”, a scris vedeta pe Instagram.