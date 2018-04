Laura Cosoi își dorește să nască natural: „Când trăiești asta, ți se pare ceva intim, personal”

Cu două luni înainte să nască, Laura Cosoi a făcut mărturisiri emoționante despre noile schimbări din viața ei de când a aflat că este însărcinată. Actrița a înșirat într-un articol scris pe blogul său câteva idei pe care le avea înainte să rămână gravidă, dar și ce s-a întâmplat cu acestea și nu numai în timpul sarcinii. Mai mult, contrar alegerilor celor mai multe vedete de la noi, ea își dorește să nască natural.

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, vor avea o fetiță. În cadrul dezvăluirilor făcute, vedeta a subliniat că nu îi place să-i fie atinsă burtica de graviduță și că doar tatăl micuței, pe care o poartă în pântece, are voie să facă acest gest emoționant.



„Aș vrea să nasc natural, deși, înainte femeile care nășteau natural mi se păreau eroine. Acum mi se pare o alegerea firească.

Iarăși surprinzător, am ales numele micuței foarte repede, deși am avut sentimentul, la început, că este băiețel.

Nuu îmi place să mi se pună mână pe burtă! Este un «privilegiu» pe care doar Cosmin îl are!:) Mă simț ciudat când cei cu care mă întâlnesc se uită insistent la burtă. Nu știu dacă este ceva al meu, sau așa este fetiță noastra… 🙂

Și, surprinzător, mi s-a părut ciudat să anunț că sunt însărcinată. E adevărat, sarcină este un miracol. Faptul că o nouă viață se plamadeste în pântecele mamei este o minune. Dar când trăiești asta ți se pare și firesc lucru, dar mai ales ceva intim, personal”, a povestit frumoasa actriță pe blogul său.

În urmă cu trei zile, cei voi viitori părinți au aniversat trei ani de când s-au logodit. „04.04 ♥️ 3 ani de la ziua in care am spus Da! #love #familyfirst #happiness #blessed” este mesajul pe care l-a scris vedeta pe pagina ei de Facebook, unde a pus o poză în care își ține soțul de mână și i se vede inelul de logodnă.

Laura Cosoi vrea să își ia concediu timp de trei luni după ce naște

Laura Cosoi este actriţă, jurnalistă și s-a născut pe 2 ianuarie 1982 în Iaşi. Ea a debutat în televiziune în 2002 cu rolul Adinei din serialul „La Bloc”. Blonda este ultima iubită oficială a lui Smiley, de care s-a despărţit după cinci ani de relaţie. În prezent, ea este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean. Laura Cosoi a fost cerută în căsătorie pe 4 aprilie 2015, iar la doar câteva luni de la marele moment ea şi sufletul ei pereche s-au căsătorit civil şi religios.