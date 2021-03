Laura Cosoi, mărturisiri despre rolul de mama! „Cel mai greu lucru ar fi să-mi cresc copiii singură”

Laura Cosoi este o mămică fericită. De ceva timp, vedeta se bucură de viața în patru. Ea, soțul ei Cosmin și cele două fetițe formează o familie perfectă. Laura a mărturisit că savurează din plin tot ceea ce însemnă viața de familie, însă anumite lucruri o sperie teribil.

Recent, Laura Cosoi a vorbit despre experiența de mămică dar și despre cele mai mari frici ale ei atunci când vine vorba de cele mici. Aceasta a mărturisit că cele două fetițe au schimbat-o mult, iar răbdarea și dragostea ce au venit odată cu nașterea lor nu credea că erau posibile. (CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI NU POATE TRECE PESTE PIERDEREA TATĂLUI EI. CE A POSTAT VEDETA PE INSTAGRAM)

„Când am născut-o pe Rita, care acum are 2 ani și jumătate, când am ajuns în salon, m-a bușit plânsul. A fost naștere naturală. M-a bușit plânsul pentru că nu știam ce se întâmplă, eram copleșită, mi se părea că m-am despărțit de ea.

Ăsta a fost sentimentul, o despărțire, că nu mai depindea de mine. Și crește apoi o dragoste în tine, nu știu dacă e și atunci o descoperi sau crește odată cu copilul. Am descoperit că într-o mamă încape atâta dragoste, încât nu-ți poți imagina. Dar sufletul mamei este încăpător, face loc pentru fiecare pui”, a spus Laura Cosoi.

Ce mai mare frică a Laurei Cosoi

Pe lângă toate lucrurile bune pe care cele mici le-au adus în viața sa, Laura Cosoi a mărturisit că în sufletul ei și-au făcut loc și îndoielile, dar și unele frici. Din punctul de vederea al vedetei unul dintre cele mai grele lucruri ar fi să fie nevoită să își crească fetițele singure. (VEZI ȘI: LAURA COSOI, SILUETĂ DE INVIDIAT DUPĂ CE A NĂSCUT. CÂTE KILOGRAME A DAT JOS VEDETA)

„Când ești părinte, copiii scot din tine lucrurile despre care nu știai. Eu nu sunt o mamă răbdătoare și nici o mamă jucăușă, dar pot spune că am descoperit că am infinită răbdare pentru ele. Este singurul loc și moment când am răbdare.

Dacă mă întrebi care este cel mai greu lucru ar fi să-mi cresc copiii singură, mi se pare extrem de dur și la fel de greu mi se pare să crească copiii fără părinți”, a mai spus Laura Cosoi.