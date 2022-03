Laura Cosoi, probleme cu cea de-a treia sarcină. “Stare de greață continuă. Ghimbirul a fost depășit de situație”

Laura Cosoi va deveni, peste câteva săptămâni, mămică pentru a treia oară. Sarcina din prezent nu a fost, însă, la fel de ușoară ca primele două. Actrița a dezvăluit că până și ghimbirul, care era aliatul ei, a fost depășit de situație.

Laura Cosoi a dezvăluit că deși nu a fost nevoită să stea la pat, s-a confruntat cu grețuri continue, de dimineața până seara. Nici măcar ghimbirul nu a reușit să o ajute, cum s-a întâmplat la precedentele sarcini.

“Dacă primele două sarcini au fost cumva asemănătoare, de dată asta a fost diferit, în sensul că în primul trimestru mi-a fost mai rău. Nu am stat la pat, am putut să-mi văd de treaba, dar a trebuit să suport o stare de greaţă continuă. Culmea, asta nu se întâmplă de dimineaţă, ci de pe la 12 până seară, când mă culcăm. Iar dacă în trecut ghimbirul era aliatul meu, acum chiar şi ingredientul asta minune a fost frecvent depăşit de situaţie. Dacă mâncăm îmi era greaţă, dacă nu mâncăm, la fel”, a spus Laura Cosoi, conform okmagazine.ro.

Licoarea care a salvat-o pe Laura Cosoi

În ciuda problemelor, Laura Cosoi a reușit să se împartă între viața de familie și carieră. Limonada cu ananas a ajutat-o enorm să scape de senzațiile neplăcute.

“Au fost momente destul de delicate, pentru că am avut repetiţii şi am fost şi în turneu prin ţară. Aşa că am încercat să gestionez situaţia cât am putut de bine că să nu mi se facă rău pe-acolo, pe unde eram. Avem tot timpul ceva la mine să ronţăi şi de dată asta m-am descurcat bine cu limonadă cu ananas. Mâncăm felii de ananas, beam compot de ananas şi îl combinăm şi cu lămâie”, a mai spus Laura Cosoi.

