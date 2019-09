Laura Cosoi, probleme de sănătate: “Nu am depistat remediul perfect încă”

La cei 37 de ani, Laura Cosoi este o femeie împlinită, fericită și iubită. Cu toate acestea, vedeta povestește pe rețelele de socializare că problemele de sănătate pentru care nu a găsit încă un remediu nu îi dau pace, însă nu este nimic de speriat.

”V-am povestit despre multe de-a lungul timpului, dar nu și despre durerile de spate (zona cervicală) care îmi dau dureri de cap destul de puternice. Uneori nu mă pot concentra și stau încruntată minute în șir fără să îmi dau seama. Nu am depistat remediul perfect încă. Beau multă apă, fac mișcări specifice afecțiunii, dar parcă tot masajul terapeutic mă ajută cel mai mult…

P.s: Am fost la medic și sunt bine. Poziția este greșită când stau la laptop-ul”, a povestit Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram.

Laura Cosoi s-a luptat cu depresia

“…Nu voiam ca cei din jur sa sesizeze ca nu sunt bine. Uneori, eu simteam ca mor, iar ei imi povesteau lucruri pe care nici nu le puteam urmari. Disimulam cu mare talent interesul si asta devenea si mai obositor. Imi era rusine ca am ceva. Ceva era in neregula cu mine si cu mintea mea. De fapt, incercam sa controlez lipsa de control si asta ma innebunea complet. Ma obosea teribil tot acest joc, in care ma prefaceam ca totul este ok, sub control, cand de fapt mie imi venea sa-mi strig furia si neputinta. Sa le spun ca nu sunt bine, ca simt ca imi pierd mintile, ca nu ma doare

nimic, dar simt ca voi muri. Atunci am realizat cat de important este echilibrul mintii, al emotiilor, am descoperit ca iti poate fi foarte rau si fara sa ai o suferinta fizica, concreta. Aveam ceva ce nu putea fi reparat cu operatii sau pastile, ci cu o lupta continua cu propria mea minte…” , a scris vedeta pe pagina sa de Instagram.

Nu am dormit o noapte şi o zi şi când am ajuns după-amiază în Bucureşti, l-am rugat pe Matei să-mi ia bagajul, să mă ajute. Şi nu m-a auzit sau a plecat pur şi simplu fără să-mi ia bagajul şi am intrat într-un atac de panică de nedescris. Mi s-a făcut atât de rău, încât simţeam pur şi simplu că, în momentul ăla, mor. Şi că nu poţi face nimic să nu se întâmple asta. Am ajuns în casă, am făcut un duş, dar cred că dacă nu erau sora mea, prietena mea cea mai bună şi Matei, eu mă aruncam pe geam. De frică”, a spus Laura Cosoi, în urmă cu ceva timp.

De asemenea, actriţa a trecut prin momente în care refuza să doarmă pentru că, spune ea, credea că o să moară. ”Apoi am trecut în extrema în care nu dormeam, nu voiam să adorm. Îmi spuneam că voi muri. Toată lumea mă suna să îmi spună ca totul o să fie bine”, a spus Laura Cosoi în urmă cu ceva timp, pe blogul ei.