Laura Dincă şi Cristian Boureanu s-au despărţit din cauza altei femei? Ce spune blondina despre presupusa amantă

Laura Dincă şi Cristian Boureanu s-au despărţit din cauza altei femei? După mai bine de șase ani de relație, Laura Dincă și Cristian Boureanu au decis să o ia pe drumuri separate. Anunţul surprinzător a fost făcut chiar de afacerist, însă de atunci au apărut mai multe zvonuri cu privire la motivul separării. Astfel, fosta iubită a afaceristului a făcut din nou declaraţii pe tema acestui subiect.

Decizia celor doi pare cât se poate de radicală. Tânăra a vorbit foarte frumos la adresa fostului său iubit, însă gurile rele susţin faptul că bărbatul ar fi fost vinovat pentru situaţia în care s-a ajuns. Mai exact, Cristian Boureanu i-ar fi fost infidel blondinei, iar Laura nu a mai suportat.

”Ne-am despărțit pentru că, sincer, ne certam tot timpul în ultima vreme. Nu ne mai înțelegeam deloc. Nu, nu a fost vorba de altcineva în viața vreunuia dintre noi, dar nu mai puteam sta împreună. Oricum, am rămas în relații foarte bune, vorbim zilnic, ne și vedem uneori. Nu am nimic să îi reproșez. Probabil ne certam din cauza stresului din ultima perioadă. Nu, nu mai există cale de împăcare, chiar dacă el vrea, chiar dacă am mai vorbit despre…

Dar, oricum, eu îl iubesc, este un om deosebit. Vorbim zilnic, ne și vedem, dar asta nu înseamnă că vom mai fi împreună. Acum stau în chirie, apartamentul pe care l-am cumpărat după despărțire nu este gata. Nu am ce să spun, Cristian a avut grijă ca totul să fie în ordine. Repet, noi nu ne-am despărțit în relații proaste, nu mai puteam eu să stau în anumite situații”, a declarat Laura Dincă pentru fanatik.ro.

În cadrul unui interviu recent, Laura Dincă a fost întrebată despre presupusa amantă care i-ar fi despărţit, însă aceasta nu a vrut să comenteze speculaţiile. Tânăra nu a negat informaţiile apărute în spaţiul public, ci a fost destul de radicală şi a explicat că îşi doreşte să îşi vadă de viaţa sa.

”Nu acesta este motivul, nu am avut un motiv anume. Nu vreau să comentez, nu știu nimic. Chiar nu vreau să comentez, pentru că nu știu, nu mai vreau să comnetez, nu mai vreau să spun absolut nimic”, a spus Laura Dincă pentru Antena Stars.

Deşi lucrurile nu au mai fucţionat între cei doi, Laura Dincă a ţinut să îi mulţumească fostului său partener pentru toate momentele frumoase pe care le-a petrecut alături de el.

”Îi mulțumesc foarte mult lui Cristi, dar nu mai vreau să comentez. Pentru tot ce a făcut pentru mine în acești aproape șapte ani”, a mai declarat Laura Dincă.

Sursă foto: Instagram