Laura Lavric, despre cum era să moară din cauza infectării cu COVID-19. De ce nu s-a dus, de fapt, artista la spital

Laura Lavric a trecut prin momente de coșmar din cauza infectării cu COVID-19. Îndrăgita interpretă de muzică populară susține că a „dat mâna cu moartea” și că s-a simțit extrem de rău.

Laura Lavric a continuat seria dezvăluirilor șocante legate de perioada în care a fost infectată cu COVID-19. Artista de muzică populară a declarat la Prima TV că s-a simțit extrem de rău, dar nu a mers la spital din cauza faptului că nu a vrut să apară la TV, așa că a ales să se trateze acasă.

Îndrăgita interpretă de muzică populară nu a scăpat de temutul virus. Laura Lavric a povestiț la Exclusiv VIP cum s-a luptat cu COVID-19 și cât de greu a depășit momentul infectării.

“Pe mine m-a prins, l-am făcut. Dar am stat în casă închisă, nu m-am dus la spital. Sunt convinsă că medicii din Iași mi-ar fi acordat atenție, dar nu am vrut să mă văd la TV. A fost urât, m-am simțit tare rău. Mărturisesc sincer că am simțit cum se moare. Rău de moarte am avut, transpiram într-un hal. A început să îmi cadă părul. Nu am avut miros, nici acum nu miros foarte bine.” a spus Laura Lavric în emisiunea lui Cristi Brancu.

Laura Lavric, momente de coșmar în aeroport

Laura Lavric își aduce aminte și acum de întoarcerea de la Bergamo din februarie 2020 și de clipele de coșmar petrecute în aeroport. “Pe 22 februarie anul trecut am avut o cântare la Cremona, în Lombardia, și începuseră cu bariere, cu opriri. Am luat utima cursă din Bergamo spre Iași, am aterizat la 12 noaptea și am ieșit la 5 dimineața din aeroport. Era o atmosferă înfiorătoare”, i-a povestit celebra artistă lui Cristi Brancu, la Prima TV.