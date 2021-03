Scandal în lumea muzicală! O cunoscută cântăreață de uzică populară este acuzată că se duce cu bărbați doar pentru bani, dar și diferite cadouri scumpe.

Iar acuzatoarea este chiar sora ei! Laura Lavric e artista pusă la zid, motiv pentru care a dat-o pe sora ei în judecată. Ce spunea în 2012, Ecaterina, sora Laurei Lavric? „Sunt plecată din ţară din ’90, am întâlnit-o la New York, iar din multe surse am aflat că ea cânta la un restaurant, iar colateral mergea cu orice bărbat care îi oferea cadouri sau bani”, a declarat Ecaterina la acea vreme. Pentru cuvinteșe defăimătoare, Laura a dat-o în judecată și a câștigat. Ecaterina trebuie să-i dea 10.000 de euro daune. „Pe Ecaterina am găsit-o la matrimoniale. Şi atunci eu fac o socoteală, a avut o apariţie cât era mama în spital, şi a doua apariţie la două săptămâni după ce am înmormântat-o. Ei îi tropăiau hormonii de supărare că a murit mama ei şi era pe Internet. Atâta perversitate şi nesimţire, n-am văzut”, declara, acum nouă ani, Laura Lavric. (CITEȘTE ȘI: LAURA LAVRIC ȘI-A EXECUTAT SILIT SORA: ”M-A FĂCUT BAGABOANTĂ! CUM SĂ ACCEPT AȘA CEVA?”)

Laura Lavric, acuzată de sora ei că se duce cu bărbați pentru bani sau cadouri

Avea să mai mărturisească faptul că a avut discuțiii pe această temă cu colegi de breaslă. „Pentru mine, ea nu mai există. Am avut colegi, din breasla mea de artiști, care m-au întrebat când se termină tam-tam-ul ăsta. Acum, ea își cere iertare, astea nu sunt lucruri de iertat. Eu, în fața lui Dumnezeu, am iertat-o, dar nu vreau să reiau relația cu ea. Este o femeie periculoasă”, a spus Laura Lavric, pentru impact.ro.

Altfel, cântăreața a dezvăluit că în pandemie i-a fost greu. „Acum, de 8 Martie, o să mai am câteva filmări, pentru diverse emisiuni de televiziune, și cam atât. În rest, nimic. Aștept să își revină lucrurile, mă uit la televizor, la știri, și zic poate de mâine se schimbă ceva. În perioada asta m-au salvat mult afacerile pe care le am. Am apartamente închiriate și mi-au venit de acolo banii, de asemenea am și spații comerciale închiriate, plus că am și o pizzeria în Iași, care mi-a mers destul de bine”, a declarant Laura Lavric.