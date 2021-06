Laura Lavric, momente de coșmar! Artista a crezut că va muri din cauza virusului SARS-CoV-2. „Plângeam, mă puneam în genunchi”

În rândul vedetelor din România care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 se înscrie și Laura Lavric. Artista a mărturisit că a făcut o formă destul de gravă a bolii și că a trecut plin clipe de coșmar. Mai mult, cântăreața a crezut chiar că se va stinge din viață din cauza virusului.

Recent, Laura Lavric a vorbit despre experiența pe care a avut-o cu virusul SARS-CoV-2. Artista a fost infectată și a dezvoltat o formă destul de gravă a bolii. Se pare că în cazul acesteia simptomele au fost destul de puternicie și severe. Mai mult, aceasta a dezvăluit că s-a simțit foarte rău, iar într-un anumit punct chiar începuse să creadă că nu va reuși să scape cu viață din această poveste urâtă. (CITEȘTE ȘI: LAURA LAVRIC, ACUZATĂ DE SORA EI CĂ SE DUCE CU BĂRBAȚI PENTRU BANI SAU CADOURI)

Laura Lavric a tras un semnal de alarmă și a ținut să le transmită tuturor celor care încă mai cred că virusul nu este real să nu mai ia în joacă aceasta problemă. A subliniat cât este de important să te protejezi și să iei toate măsurile necesare pentru a nu ajunge într-o situație ca a ei.

„Virusul nu m-a ocolit. Nu exagerez cu nimic. Cei care spun că nu există virus și că este o păcăleală nu e adevărat. Vă spun prin ce am trecut eu, adică am simțit cum se moare, senzația și răul de moarte, frisoane, mi-am pierdut mirosul, dar gustul a rămas. (…) Plângeam, mă puneam în genunchi și spuneam: Doamne, nu vreau să mor acum. Nici acum nu am mirosul perfect”, a declarat Laura Lavric, la Antena Stars.

Laura Lavric, urmările infecției

Laura Lavric este cât se poate de fericită că a reușit să învingă virusul și a scăpat cu bine din această problemă. Vedeta a mai mărturisit că resimte și acum „pagubele” pe care virusul le-a făcut în corp și a rămas cu unele efecte secundare.

„Mi-a trecut și văd prin casă totul plin de păr. Când mă pieptănam cădea. Dacă mă pieptăn de câteva ori pe zi rămân cheală”, a mai spus Laura Lavric.

