Laura Micovschi, prezentatoarea de la Antena Stars, este însărcinată, deși a fost diagnosticată cu endometrioză. Ea a povestit că a rămas foarte greu din cauza acestei boli.

Laura Micovschi, prezentatoarea emisiunii Star Magazin, de la Antena Stars, și Cosmin Andreica, soțul ei, vor deveni părinți pentru prima dată! Iar fericitul eveniment se va întâmpla peste șase luni. Cei doi au ținut totul la secret până când au fost invitați în emisiunea lui Dan Capatos, acolo unde au dat vestea. Mai mult, au anunțat că vor fi părinții unui băiețel.

Laura Micovschi, de la Antena Stars, va deveni mămică: ”Mă sperie gândul că o să nasc în pandemie!”

Laura nu a vrut să facă marele anunț până când nu a fost sigură că va păstra sarcina. Trei ani s-a chinuit prezentatoarea să rămână însărcinată, din cauza endometriozei, o afecțiune cu frecvență mare la femeile tinere și care este una dintre principalele cauze de infertilitate feminină. "Am rămas foarte greu însărcinată pentru că am fost diagnosticată cu endometrioză. Mă sperie gândul că o să nasc în pandemie, aș fi vrut ca soțul meu să fie lângă mine. Pentru primul copil, am încercat trei ani. Endometrioza nu se vindecă niciodată. Eu mi-aș dori trei copii. Nu i-am amenajat încă camera. Am ținut sarcina secretă până la șase luni. Băiețelul va avea două nume, ne-am gândit deja la câteva variante", a spus Laura, în emisiunea Xtra Night Show.

Tot ea a povestit și cum s-a înfiripat relația cu bărbatul care acum îi este soț. “Am fost colegi de clasă în liceu la Satu Mare. Drumurile ne-au dus pe rând aici, în București. Cosmin era foarte timid. Din clasa a noua ne știm, mergem pe 16 ani de relație. De 7 ani suntem căsătoriți“, a dezvăluit Laura Micovschi.