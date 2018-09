Laura Vass a fost abuzată la 18 ani. Abia acum a găsit puterea să vorbească despre traumă: “Cu atâta suferinţă, să apuc pe calea drogurilor”

Laura Vass și-a șocat fanii în această după-amiază, după ce a apărut într-un platou de televiziune, unde a vorbit despre momentele grele din viața ei. Îndrăgita cântăreață a dezvăluit că, pe când avea vârsta majoratului, a trăit clipe de coșmar. Episodul traumatizant l-a depășit cu greu și atunci și-a dat seama că soluția ca să uite acele clipe teribile nu era reprezentată de droguri sau alcool.

Laura Vass a fost abuzată la 18 ani. Abia acum a găsit puterea să vorbească despre traumă

Prezentă pe canapeaua emisiunii prezentată de Teo Trandafir, Laura Vass a oferit un interviu sincer, din suflet. Artista a dezvăluit că a fost abuzată de o femeie, după ce s-a cuplat cu soțul ei. După ce a aflat, partenera bărbatului i-a aplicat o corecție vedetei cu ajutorul fratelui său. Bărbatul și agresoarea și-au făcut apariția în locuința vedetei și au bătut-o și au tuns-o.



“Am supusă… s-a întâmplat de mult. Nu pot să spun că am uitat. Dureros nu ştiu dacă e chiar abuzul. Nu ar fi fost atât de dureros dacă iubitul meu de la vremea aceea nu ar fi făcut imposibilul să vină să mă ajute. Ea m-a prins singură şi vulnerabilă. Nu am vrut să ripostez. Ea era şi sub influenţa alcoolului. M-am trezit cu un băiat în casă. El era fratele ei. Era şi ea, dar a considerat că are nevoie de ajutor. Am fost abuzată pentru dragoste.

Am câştigat şi m-am câştigat pe mine şi învăţ să mă câştig pe mine. Am realizat că… cu atâta suferinţă, să apuc pe calea drogurilor sau a alcoolului nu e o soluţie. Am avut nişte experienţe şi am ales calea asta, a descoperirii de sine. E adevărat, am făcut multe reconfigurări în viaţa mea, legat de timpul meu. Nu mă mai dau în vânt după cântări”, a mărturisit artista în cadrul emisiunii “Teo Show”.

Experiența traumatizantă a schimbat-o complet și de atunci, Laura Vass a început să investească mai mult timp în propria persoană.

“Nu ne naştem învăţaţi sau fără de greşeală. Nu aş fi greşit aşa, dar aş fi greşit poate… cine ştie! (…). Chiar am avut nevoie să repar anumite lucruri. Le-am lăsat cumva neterminate… sau neînţelese. Asta e cel mai greu văd eu aşa, la un moment dat, de conştientizat. Cea mai importantă relaţie o avem cu noi. Am înţeles la un moment dat că fericirea nu e neapărat în afara noastră.

Mama m-a ajutat, dar poate eu nu mi-am dat seama ca ma ajuta. Acum nu mai stau cu ea, aveam nevoie sa fiu singura. Am devenit mai selectiva, vreau sa imi ascult sufletul, sa imi gasesc linistea”, a mai spus Laura Vass.