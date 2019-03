Laurențiu Reghecampf, prima apariție publică după scandalul pijamalelor. Cum a fost îmbrăcat acum

Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor al FCSB, a uluit zilele trecute prin apariția lui, alături de Anamaria Prodan, într-un costul care mai degrabă arată a pajama. A fost și ținta ironiilor pe reșelele de socializare.

Chiar Ilie Dumitrescu a avut ceva de comentat vizavi de ”prestația” antrenorului aflat la Dubai.

„Este un outfit curajos. Trebuie să îți asumi când te îmbraci în chestia asta. Depinde și unde îl porți. Mai sunt petrecerile alea, pijama party sau private party. Are un echilibru pentru că pantofii sunt simpli. Am citit că e un costum Dolce&Gabbana. Eu nu sunt critic de modă. Nu pot să spun eu dacă e bine sau prost îmbrăcat. El vrea să pozeze în tânăr, dar nu-l prinde. Outfit-ul ăsta e potrivit când vii din altă zonă, nu ca antrenor. Nu e Beckham.E o ținută veselă. Eu l-am văzut în multe momente și era bine îmbrăcat. Acum nu a fost inspirat. Nu știu cine l-a convins să poarte așa ceva, nu cred că a fost ideea lui”, a declarat inițial Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.

Ulterior, pe o pagină de Facebook cu numele Ilie Dumitrescu, comentariile față de această situație au continuat: ”Dragii mei, sunt puțin profund mâhnit de cele întâmplate in ultima vreme. Mai exact ieri am fost sunat de către doamnă Reghecampf, fostă Prodan, ca să îmi ceară explicații despre declarația mea din GSP. Stimată doamnă, nu sunt critic de modă așa cum spuneți dumneavoastră, ci pur și simplu am răspuns unor întrebări și atât. Nu e problemă mea conflictul familiei dumneavoastră cu presa, deci vă rog să vă revizuiți comportamentul, chiar și vocabularul care nu vă face cinste. Îmi este greu și rușinesă reproduc cele spuse de către dumneavoastră.

Eu am spus doar că nu aș ieși așa din casă, chiar nu aș face-o nici măcar pentru bani. Vă spun cu sinceritate ca nu imi doresc continuarea acestui conflict. Vă salut și vă iubesc pe toți!”, a transmis Ilie Dumitrescu într-un mesaj pe Facebook.

Ulterior, Anamaria Prodan a venit să clarifice mesajul care face referire la ea, invocând că acea pagină de Facebook este falsă.

Laurențiu Reghecampf, prima apariție publică după scandalul pijamalelor

Familia Reghecampf a ieșit, la câteva zile după ”experiența” vestimentară oferită de antrenor, din nou la plimbare. Și a ales Malll And Burj Khalifa. Numai că Reghe a purtat trening, iar Anamaria Prodan s-a grăbit să posteze fotografia pe care cineva le-a făcut-o.