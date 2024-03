Laurențiu Reghecampf, tătic pentru a patra oară! Corina Caciuc a născut un băiețel perfect sănătos. FOTO

Laurențiu Reghecampf este în culmea fericirii! Corina Caciuc a devenit din nou mamă. Iubita antrenorului a postat prima imagine cu bebelușul ei, alături de un mesaj foarte emoționant. Prima fotografie cu cel de-al patrulea băiat al lui Reghe!

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf trăiesc cele mai frumoase momente. Celebrul antrenor a devenit din nou tată, pentru că iubita ei a adus pe lume cel de-al doilea copil. Corina Caciuc a născut un băiețel perfect sănătos. Aceasta a postat și prima imagine cu bebelușul ei, alături de un mesaj emoționant.

Corina Caciuc a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară chiar de ziua antrenorului. Atunci aceasta a ales să dea vestea cea mare printr-un mesaj superb:

„La mulţi ani celui mai important bărbat din lume pentru mine”, scria Corina, pe Instagram.

Laurențiu Reghecampf este tată a patru băieți: Luca, Laurențiu Jr., Liam și ultimul bebeluș născut de Corina Caciuc, al cărui nume este momentan „secret”.

Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani. Cei doi sunt discreți în ceea ce privește familia lor și evită să fie în centrul atenției, mai ales după scandalul pe care antrenorul l-a avut cu fosta soție. În urmă cu ceva timp, tehnicianul povestea cum a cunoscut-o pe actuala lui parteneră de viață. La acea vreme, antrenorul își mărturisea public sentimentele pentru mama copiilor săi, fără să aibă vreo reținere.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea.

Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva.

Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă!”, spunea Laurențiu Reghecampf, într-un podcast.