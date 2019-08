Laurette a rupt tăcerea după divorțul de Ciprian Nistor. “Mie îmi plac milionarii și…”

Laurette are 35 de ani dar consideră că nu e deloc prea târziu pentru a-și schimba meseria. Totodată, mulatra a dezvăluit că este gata să înceapă o nouă viață. Este decisă să părăsească România și să se stabilească în SUA.

”Sunt fericită! Am vândut vila repede. Nu mă așteptam. Și am obținut și o sumă frumușică pe ea. Am o lună să mă mut, timp în care voi lua decizia dacă să plec sau nu în America. Nu mi-e frică să o iau de la capăt. Pot să spăl și vase acolo, sunt conștientă că acolo nu voi fi vreo vedetă ca aici”, a spus vedeta. Laurette a vorbit și despre eventualitatea unei noi povești de iubire, cu un milionar. ”Mie îmi plac milionarii, așa e! Poate găsesc vreunul și prin America, că pe ăștia din România i-am cam avut. Acum om vedea, ce o vrea Domnul”, a declarat Laurette.

De ce au divorțat Laurette și Ciprian Nistor

Laurette și Ciprian Nistor au avut o relație la distanță, din cauza faptului că omul de afaceri era închis. Dornică să-și trăiască viața, mulatra mai ieșea în cluburi, unde apărea în compania unor diverși bărbați. Fapt care a stârnit gelozia omului de afaceri, aflat după gratii și în imposibilitatea de a fi, tot timpul, alături de soția sa. Astfel că au ajuns la separare!

„Azi s-a pronunțat divorțul și imediat cum am ieșit, am simțit să scriu pe Facebook. A fost o căsătorie controversată, dar pe noi ne-au legat dragostea și respectul. Eu m-am căsătorit cu tot sufletul, speram ca soțul meu să vină acasă și să ne bucurăm de familia noastră împreună. Cred că am făcut tot ce mi-a stat în putință să transform căsnicia mea într-o adevărată familie, dar nu s-a putut. Au fost eforturi de ambele părți. Nici lui nu i-a fost ușor în închisoare, îl mai apuca gelozia. S-a terminat pentru că așa a fost să fie. Nu regret pasul făcut, Dumnezeu a avut un plan cu mine.

Soțul meu a fost îngerul meu păzitor atunci când am avut cea mai mare nevoie, când nimeni nu se gândea la mine. O să-i mulțumesc mult că a fost alături de mine, așa cum am fost și eu de el. Mi-aș fi dorit o nuntă frumoasă, familia lângă mine, o petrecere frumoasă. Îmi vine să plâng un pic, a fost ceva intens.

Am avut un an și opt luni cu bune și cu rele. Eu sunt sinceră și pun suflet în relațiile mele. Sunt singură, dar nu duc lipsă de admiratori. A explodat Facebook-ul de dimineață. Sper ca Dumnzeu să îmi scoată în cale bărbatul cu care să merg înainte în viață. Sunt liniștită, am grijă de fetița mea care a început clasa pregătitoare”, a declarat Laurette imediat după ce s-a oficializat divorțul de Ciprian Nistor.