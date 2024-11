Laurette a vândut tot ce avea în dressing! Care este motivul și ce preț a cerut pe hainele ei scumpe

Laurette, una dintre cele mai urmărite figuri din mediul online și televiziune, și-a surprins recent fanii cu o inițiativă inedită. Vedeta a decis să facă ordine în garderoba sa, renunțând la piesele vestimentare care nu îi mai vin sau nu mai corespund stilului său actual. În loc să le lase să adune praf, Laurette a ales o metodă modernă și interactivă pentru a le valorifica: sesiuni live pe TikTok, unde își prezintă hainele și le vinde la prețuri accesibile.

Cu timpul, Laurette a constatat că multe dintre hainele sale preferate au rămas mici, în special după ce a câștigat câteva kilograme, un lucru pe care nu-l ascunde. De asemenea, preferințele sale vestimentare s-au schimbat, iar stilul său a evoluat odată cu noile tendințe și proiectele sale. Drept urmare, garderoba vedetei a trecut printr-un proces de selecție, păstrând doar piesele esențiale și adaptate stilului său actual.

Laurette a transformat o simplă reorganizare a dulapului într-o experiență interactivă pentru fanii ei. Folosind platforma TikTok, vedeta a inițiat sesiuni live în care își prezintă hainele, oferindu-le doritorilor șansa de a le achiziționa în timp real. Fiecare piesă este prezentată cu detalii despre mărime, stare și preț, iar cumpărătorii pot contacta echipa ei printr-un număr de telefon afișat pe ecran pentru a finaliza achiziția.

”Am foarte multe haine, am saci de haine care mi-au rămas foarte mici, eu m-am îngrășat puțin în ultima perioadă, iar fiica mea nu vrea să poarte ce am purtat eu în trecut, e opusul meu. Au mai fost câteva piese vestimentare pe care și le-a oprit, iar pe restul am decis să le dau.

Le-am dat aproape pe toate, am avut un întreg dressing, dar spre uimirea mea le-am dat pe toate. Sunt la prețuri foarte mici, adică de exemplu o piesă vestimentară între 40-50 de lei, rochițe pe care eu am dat sute de lei”, a spus Laurette pentru Spynews.ro.