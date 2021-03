Laurette, adevărul despre ce s-a întâmplat înainte de a ajunge la hotel. Cum a degenerat toată situația

Laurette a trecut plin clipe de coșmar. Mulatra a fost bătută crunt într-o cameră de hotel, de către un individ. Vedeta a vorbit despre cele întâmplat și despre cum a ajuns în această ipostază.

Scenele terifiante s-au petrecut miercuri noapte, iar Laurette a dezvăluit cum a ajuns în compania bărbatului ce a bătut-o și cum au decurs toate lucrurile. Aceasta a mărturisit că îl cunoștea pe bărbatul respectiv de ceva timp și că a crezut că este un om în regulă, deși a avut un sentiment bizar legat de el. (CITEȘTE ȘI: IMAGINILE DE GROAZĂ CÂND LAURETTE E BĂTUTĂ ÎN CAMERA DE HOTEL: ”DESCHIDE UȘA! MĂ OMOARĂ!”)

„Eu îl cunoșteam de mai mult timp, el a insistat la mine în mai multe rânduri, 6-7 luni. M-am întâlnit cu el cu o seară înainte și părea un domn destul de ok. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viața și mulțumesc Poliției că a venit într-un timp foarte prompt și efectiv am scăpat cu viața și pot să vorbesc cu dumneavoastră acum.

O să depunem o plângere săptămâna următoare pentru că în seară respectivă au fost multe, am stat fost mult la poliție, am stat la IML și am rămas.. am stabilit de comun acord să mergem în următoarele zile că avem timp la dispoziție 90 de zile.”, a declarat Laurette potrivit Antena 3.

„De ce crezi că ai venit aici?”

Laurette a mai dezvăluit că a căzut în capcana bărbatului ce părea un om bun și onest, însă ajunși în camera de hotel lucrurile s-au schimbat radical, la fel și comportamentul acestuia. Mulatra a mai mărturisit că nu se afla la prima întâlnire cu el și că nu se așteptat că lucrurile să degenereze atât de rău.

„Eram la limită. Dacă două minute întârzia poliția astăzi eram moartă. Am ripostat apărându-mă, autoapărare. Orice femeia ar fi făcut la fel. Am luptat cu el să nu mă omoare. Este exclus că eu să mă fi dus acolo așa cum am citit în presă, pentru că s-au scurs anumite informații din poliție. S-a citat doar ceea ce a spus el. S-a spus că eu m-aș fi dus acolo că să cer bani pentru anumite servicii.

Eu am și înregistrarea pentru că eu am avut un feeling și când m-am întâlnit cu el în seară precedentă am înregistrat toată discuția dintre mine și el timp de 1:20 cât am stat de vorba. Și o să pun la dosar toată înregistrarea în care se vede clar că eu am refuzat categoric cadouri din partea lui.”, a mai spus Laurette pentru sursa citată.

Mai mult, vedeta este decisă acum să își facă dreptate și să nu lase lucrurile așa. Ea va depune o plângere împotriva bărbatului și încearcă să treacă peste trauma pe care a suferit-o. (VEZI ȘI: LAURETTE, NOI MĂRTURII ȘOCANTE DESPRE EPISODUL VIOLENT DIN CAMERA DE HOTEL: “DACĂ POLIȚIA ÎNTÂRZIA 2 MINUTE, MĂ OMORA ACOLO”)

„O să depun cu domnul avocat o plângere penală pentru agresiune fizică. O să cer daune morale pentru că mi-a pătat imaginea. Și vom vedea ce se va întâmpla. Pentru că eu era să mor acolo.

El doar atât mi-a spus: „De ce crezi că ai venit aici?” Și-a schimbat efectiv atitudinea față de omul pe care eu îl cunoscusem în seară precedentă, cu care stătusem la masă.

Eu acum încerc să îmi revin din șocul pe care l-am trăit. Ieri a trebuit să stau la Spitalul Floreasca și vreau să le mulțumesc medicilor. În momentul ăsta stau în pat pentru că am răni la genunchi și nu mai pot să merg.”, a mai spus Laurette.