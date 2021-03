Laurette, noi mărturii șocante despre episodul violent din camera de hotel: “Dacă poliția întârzia 2 minute, mă omora acolo”

Laurette a mers astăzi la Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici” ca să își scoată un certificat medico-legal, iar la plecare, ea a oferit câteva declarații despre bătaia teribilă pe care a primit-o într-o cameră de hotel din București. Cântăreața este foarte speriată și își dorește ca agresorul să plătească pentru trauma pe care i-a provocat-o.

Laurette, noi mărturii șocante despre episodul violent din camera de hotel

În vârstă de 37 de ani, Laurette a făcut azi noi mărturii cutremurătoare despre seara de 9 martie, când a mers împreună cu M.T. la un hotel de lux din centrul Capitalei. Vedeta este decisă acum să depună o plângere penală împotriva bătăușului, deși, inițial, a spus că nu își dorește acest lucru.

“A avut loc o agresiune fizică, eu pot să spun că îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am scăpat cu viață și că astăzi sunt printre voi. Totul a pornit din senin, pot să vă spun doar că am fost trasă într-o capcană. Cineva doreșțe să îmi construiască o altă imagine decât cea în care sunt eu. Nu este prima dată când încearcă și se pare că i-a reușit. O să merg pe cale legală de data aceasta”, a declarat cântăreața, relatează publicația viva.ro.

Aflată încă în stare de șoc, modelul de ciocolată a subliniat că ar fi fost ucisă în bătaie dacă oamenii legii mai întârziau două minute.

“Dacă poliția întârzia două minute, mă omora acolo, atât pot să vă zic. Eu am o bănuială cine dorește să îmi facă răul, dar de data asta voi merge pe cale legală. Din luna ianuarie primesc sute de mesaje, tot ce pot să spun este că mi s-a întins o capcană. Am luptat cu el ca să pot să scap de acolo. S-a spart ușa pentru a intra, am mai multe lovituri pe corp”, a mai dezvăluit artista, conform sursei citate.

Laurette Atindehou Innocencia nu a vorbit despre motivul care a provocat scenele violente, însă, avocatul ei a precizat că, înainte cu o seară, s-a întâlnit cu agresorul într-un loc public.

“Acel conflict a pornit în mod spontan. Am citit că ea i-ar fi solicitat o sumă de bani, nu este adevărat! Ei vorbeau prin mesaje de mai multe luni, se întâlniseră și cu o seară înainte, într-un loc public. Sunt persoane care se cunoșteau anterior acestei întâlniri. În niciun caz nu a existat un schimb de servicii între ei”, a precizat avocatul Vlad Hosu, potrivit viva.ro.

Sursa foto: Facebook