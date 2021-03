Deși a fost victima unui abuz fizic de Marian Tătic, Laurette a fost acuzată că pretins acestuia favoruri sexuale contra unei sume de bani. Vedeta se declară dezamăgită de cei care nu au crezut-o atunci când a spus că nu este…prostituată.

Acesta situație a afectat-o așa tare încât acum merge la psiholog pentru a putea trece peste moment în care s-a temut pentru viața ei. Mai mult, ea l-a dat și în judecată și speră să îi se facă dreptate la tribunal.

„Sunt profund indignată și mâhnită de valul de acuzații și insulte care mi se aduc în urma incidentului violent, petrecut într-o cameră de hotel, în care era să îmi pierd viața!

La fel ca mine, sute de victime ale violenței, ale violatorilor și psihopatilor sunt puse la zid și stigmatizate de o societate cu gândire anacronică, în mentalul căreia o femeie care poartă o fustă scurtă și acceptă să se întâlnească cu un bărbat este etichetată drept imorală!!!!

„Această mentalitate trebuie schimbată!!!”

Sper să fiu ultima din lungul șir de victime ale unui individ de o violență extremă, victime, care din rușine sau din teamă, preferă să își păstreze anonimatul și să-și ducă durerea mai departe, în tăcere!!!

Din păcate, în România această categorie de indivizi beneficiază de multe ori de clemența organelor de anchetă. Este strigător la cer ca pedofilii periculoși să fie condamnați cu suspendare, ca violatorii în serie să meargă liberi pe străzi, la vânătoare după următoarea victimă, ca multor femei să le fie rușine să spună că au fost violate sau maltratate de un monstru cu chip de om!!!

Iar justiția să dea în majoritatea cazurilor pedepse infime, care nu doar că nu-i sperie pe autori, ci îi și încurajează să mai comită și alte fapte! Eu sunt hotărâtă să merg până la capăt!!!

„Trebuie să plătească”

Îl voi da în judecată pe cel care mi-a făcut rău și sper să am parte de un proces echitabil iar individul să plătească pentru tot răul făcut, și pentru rănile trupești, pentru șocul și teroarea pe care mi-a produs-o, dar și pentru rănile sufletești și pentru defăimarea publică la care am fost supusă!!!

Nu că vreau să mă disculp sau să vă fac să țineți cu mine, dar în cei peste 15 ani de când sunt persoană publică în țara asta nu cred că ați auzit despre mine că fac fapte reprobabile, că îmi câștig existența într-un mod rușinos sau că mi-am vândut trupul și sufletul cuiva!!!

Pentru că încă mai cred în actul de justiție vă anunț pe toți că îl voi da în judecată pentru calomnie, insultă, defăimare, lipsire de libertate, lovire și alte violențe pe cel cu care până mai ieri îmi închipuisem că vom construi o viață frumoasă împreună!!!

Consider că ceea ce mi s-a întâmplat reprezintă o nedreptate absolută, că după două luni de tatonări și întâlniri publice aveam dreptul, ca orice femeie, să decid să încep o relație!!!

„O să îmi fie învățătură de minte”

M-am înșelat și asta o să-mi fie învățătură de minte atât mie cât și fetelor naive care cred în minciunile unui bărbat șarmant care promite marea cu sarea!!!!

Pentru toate aceste victime tăcute ale psihopaților m-am decis să vorbesc și să duc lupta până la capăt!!! Orice femeie, indiferent de statutul social sau de culoarea pielii merită respect și protecție din partea autorităților!!! Iar vinovații să plătească!!!!”, și-a vărsat năduful Laurette!

De altfel, Laurette a spus pentru CIAO.RO că în urma evenimentului petrecut în camera de hotel, cu așa zisul Marian Tătic, a optat să meargă la psiholog pentru a putea trece mai ușor peste șocul pe care l-a trăit atunci. “Da! Merg la psiholog! E greu prin ce am trecut! Este șocul vieții mele!’.

Ce crede despre proces

Laurette spune totodată că nu știe dacă i se va da câștig de cauză în justiție, dar își dorește victoria pentru ei și pentru celelalte victimele ale lui Tătic.

„Nu vreau să mă pronunț! Las autoritățile să își facă treaba, există o anchetă în desfășurare, sper să ia decizia cea mai bună și îmi doresc să plătească pentru tot ce mi-a făcut mie și celorlalte, că sunt multe! Zilnic primesc mesaje de la fete care l-au cunoscut, au foat bătute și violate. Sunt multe victime, multe fete care îmi scriu zilnic!

Ca să înțelegeți, nu i-am pretins acestui individ niciun fel de favoruri, nu am tranzacționat o noapte de amor și nu am avut niciun fel de înțelegere de natură pecuniară!!! Pur și simplu, m-am lăsat dusă de val și am făcut prostia vieții mele, să merg cu el într-o cameră de hotel!!!”, a mai completat Laurette.

