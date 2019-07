Laurette aruncă bomba! Ce carieră vrea să înceapă la 35 de ani

Laurette are 35 de ani dar consideră că nu e deloc prea târziu pentru a-și schimba meseria. În general o abonată a podiumurilor de modă, mulatra vrea acum să devină DJ, mai mult, să mixeze chiar pe scenă la Untold și Neversea.

“Am început cursurile la cea mai cunoscută școală din București, durează trei luni și jumătate. Îmi doream de anul trecut să mă înscriu, însă nu am găsit timp. Sunt foarte încântată, facem teorie, învăț aparatura de sonorizare, amplificare, noțiuni muzicale de bază, viteza de interpretare a unei teme muzicale etc. Fac și practică și asta îmi place cel mai mult. Nu e foarte greu, dacă simți muzica, prinzi foarte repede”, a dezvăluit Laurette, pentru libertatea.ro.

“Nu mă gândesc să fac un job din asta, însă dacă, ulterior, voi avea cereri, le voi onora. O fac din pasiune, mă relaxează să pun muzică. Am mai cochetat cu muzica de club, am înregistrate ceva piese, am și piese noi, toate vor fi incluse într-un DJ set pe care îl pregătesc pentru lansare, probabil în luna septembrie”, a adăugat ea.

”Nu am încă sculele mele, însă după ce termin cursurile, îmi voi achiziționa tot ceea ce-mi trebuie pentru a-mi definitiva proiectul muzical”, a încheiat frumoasa mulatră.