Frumoasa mulatră a trecut prin multe transformări vara aceasta. Atât fizic, cât și pe plan sentimental. Imediat după ce a divorțat, Laurette a pus pe ea câteva kilograme bune, însă acest lucru nu pare s-o afecteze foarte mult.

„M-am îngrășat câteva kilograme, nu știu când, vreo 10 kilograme. În vara asta m-am îngrășat pentru că am mâncat de am spart, de toate. Nici nu mai am 20 de ani, mie îmi place cum arăt, merg la sală. Am o singură operație de implant de silicon. Eu am mai mulți prieteni bărbați decât fete. Mâine seară avem gașcă mare, dau petrecere. Eu nu pot să zic că sunt fericită. Nu am de ce să dau petrecere că divorțez. Scap de o apăsare, într-un fel sunt fericită, mi-am găsit echilibrul. Nici nu pot să zic că sunt fericită că divorțez, m-am căsătorit cu scopul de a-mi face o familie, îl așteptam să iasă. El a luat 15 ani, am încercat să remediem, dar nu s-a putut„, a spus Laurette, la Xtra Night Show.

Cât despre tatăl copilul său, Mihai, Laurette spune că micuța Serena are o legătură strânsă cu tatăl ei, chiar dacă în trecut au existat multe neînțelegeri.

„Pe mine mă fac fericită momentele când Serena se vede cu tatăl ei, atât timp cât copilul meu este fericit în preajma tatălui său e bine. În momentul de față sunt singură, el are o relație, pe mine mă interesează doar relația dintre ei doi. Nu mă mai mărit, Doamne Ferește. Vreau să am și eu pe cineva, o relație serioasă. Următorul o să fie un bărbat adevărat, cu adevărat„, a povestit Laurette, la Xtra Night Show.