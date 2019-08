Laurette se mută în Statele Unite! Și-a scos la vânzare casa și mașina

Mulatra și fiica ei se vor muta în Americ, cel mai probbail din toamna acestui an. Fosta asistentă tv și-a pus deja casa și mașina la vânzare și este hotărâtă să ia viața de la capăt.

„Vreau să plec în America. Am pus casa şi maşina la vânzare şi vreau să fac acest pas important în viaţa mea. Dacă totul merge aşa cum am plănuit, probabil în noiembrie aş putea să mă mut cu tot cu fiica mea, Serena. Am mai multe oportunităţi acolo decât am aici în momentul de faţă”, a spus Laurette pentru click.ro.

Recent, Laurette a vorbit despre o nouă intervenție la nivelul sânilor, din cauza unor probleme medicale.

„Am fost la doctor, pentru că aveam dureri mari, mai ales la sânul drept. Silicoanele cred că au expirat, sunt vechi. Dacă nu le scot de urgenţă există riscul unor complicaţii foarte grave. Plus că nu le mai support”, a declarat Laurette, potrivit Spynews. Laurette Atindehou este un cunoscut model din România. Vedeta este mama unei fetițe, Serena, în vârstă de șapte ani. Laurette a fost căsătorită cu Ciprian Nistor, de care a divorțat în anul 2018.