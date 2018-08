Lavinia Pârva, cu lenjeria intimă la vedere! Cum s-a pozat cântăreața

Lavinia Pârva este una dintre cele mai sexy femei din România și se sfiește să-și expună corpul. Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a pozat într-o rochiță sport, mulată pe corp, de culoare roz. Vedeta s-a fotografiat într-o poziție care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă.

Lavinia Pârva s-a apucat de fotbal! Vedeta s-a pozat cu o minge de fotbal, îmbrăcată parcă gata de sport. Superba cântăreață s-a îmbrăcat într-o rochiță foarte scurtă, care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă, atunci când artista a ridicat piciorul și l-a pus pe minge. Lavinia a ieșit în curte cu cățeii să facă sport, prilej cu care a imortalizat momentul. De altfel, bruneta este într-o formă maximă și are o siluetă de manechin, pe care o invidiază multe femei din România.

Lavinia Pârva a vorbit recent despre copii

Lavinia Pârva trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Ștefan Bănică Jr., cei doi unindu-și destinele în vara anului trecut. Vedeta se declară fericită, atât cu viața ei profesională, cât și cu cea persoanală, mărturisind că este binevenit un copil în viața lor.

„Echilibrul este cel mai important lucru in viata. Toate vin atunci cand trebuie sa vina si daca trebuie sa vina. Am o meserie care imi place foarte tare, am o familie frumoasa, am prieteni minunati in jurul meu si sunt sanatoasa. Niciodata nu mi-am proiectat nimic si nu mi-am facut planuri in niciun sens.

Orice femeie la un moment dat isi doreste un copil, dar eu am spus-o clar, treaba asta vine cand e momentul. Cu siguranta ca e binevenit, daca Dumnezeu vrea, copilul va veni in viata noastra. Noi suntem la fel de fericiti ca inainte de a face acest pas.

Cred ca e o chimie intre noi doi, o compatibiitate. Fiecare om in viata intalneste un om important de la care are multe lucruri de invatat, cu care se intampla sa faca o familie. Mi-a placut mereu sa stau langa oameni de la care am ce invata.

Exista o chimie foarte frumoasa intre mine si copii. De altfel, am si deschis o scoala de dezvoltare artistica pentru copii. Nu pot sa imi dau seama de unde vine, dar vine natural.

Relatia cu copiii lui Stefan este extraordinara. S-a intamplat sa ma placa, sunt norocoasa si ne simtim foarte bine impreuna.”, a explicat Lavinia.