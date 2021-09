Lavinia Pîrva a dat din casă! Confesiuni neaștepate despre viața de mămică: ”Nimic din ce era nu mai este la fel...”

Lavinia Pîrva este cunoscută pentru discreția cu care abordează subiectele atunci când vine vorba despre viața personală. De când a devenit mămică, Lavinia Pîrva experimentează sentimente și trăiri de care nu avea habar. Se declară o femeie completă, iar fiul ei este responsabil de armonia și liniște din sufletul ei.

Lavinia Pîrva și-a deschis sufletul în fața fanilor din mediul online și a publicat un mesaj emoționat despre fiul ei. Mai sinceră ca niciodată, Lavinia Pîrva a făcut confesiuni ce ar putea impresiona și cel mai insensibil om. Iată ce a declarat vedeta:

”Am intalnit pentru prima data iubirea necondiționată! Acea iubire lipsita de ego, iubirea in cea mai pură varianta care nu poate fi confundata cu iubirea fata de partener, parinti si alti oameni extrem de importanti din viata mea! Aici mă refer la acea iubire care scoate supranaturalul din mine, ma face sa descopar zilnic abilitati pe care nici măcar nu am bănuit că le am.

Am stiut dintotdeauna ca mamicile sunt cele mai creative fiinte de pe pamant, cum fac ele o mancare din orice, cum gasesc solutii imediate, cum actioneaza instinctiv inainte ca pericolul sa apara, insa, ce nu am stiut este faptul ca un omulet atat de mic poate sa schimbe o lume intreaga in ochii mei! Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorita lui!” , a scris Lavinia Pîrva pe Instagram.

Lavinia Pîrva, mamă cu normă întreagă

Trăirile vedetei sunt de înțeles, mai ales că Lavinia Pîrva este mamă cu normă întreagă. Atât ea cât și Ștefan Bănică au dorit să se dedice în totalitate celui mic și nu au luat în calcul varianta de a angaja o bonă. Se declară mândră de alegerea făcută, iar implicarea 100% în creșterea micuțului este cea mai mare realizare.

Ștefan Bănică și Lavinia Pârva s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria, după câțiva ani de relație. Împreună au un băiețel, Alexandru, în vârstă de doi ani și patru luni.

sursa foto: Instagram.ro