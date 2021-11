Lavinia Pîrva a dat tot din casă! Cine cheltuie mai mulţi bani în familia sa

Lavinia Pîrva a dat detalii neştiute despre viaţa sa. În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ştefan Bănică Jr. a mărturisit că este o persoană cheltuitoare. Bruneta a dezvăluit faptul că nu se uită la bani atunci când îşi doreşte un anumit lucru.

Lavinia Pîrva a fost invitata lui Marius Manole la emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde”. Partenera de viață a lui Ștefan Bănică Junior a răspuns cu sinceritate întrebărilor despre viaţa sa personală.

CITEŞTE ŞI: CUM SE DESCURCĂ ŞTEFAN BĂNICĂ JR. ÎN ROLUL DE TĂTIC. LAVINIA PÎRVA A FĂCUT DEZVĂLUIRI: „E MAI EXIGENT ȘI MAI PANICAT”

Astfel, în momentul în care a fost întrebată de Marius Manole care este cel mai scump lucru pe care și l-a cumpărat, Lavina Pîrva a recunoscut fără să stea pe gânduri faptul că este o persoană extrem de cheltuitoare.

”Eu sunt cea mai mare cheltuitoare în viață. Eu cred că am o problemă. Maică-mea zice: ”Măi, fetiță, tu ai o problemă, trebuie să mergem să o rezolvăm…”. Tu știi ce înseamnă să te duci să cumperi prostii așa? Eu mă duc în magazin și niciodată nu plec fără ceva, să cumpăr ceva, dar eu mai am lucrul acela acasă, înțelegi? Asta e o problemă… Să te ferească Dumnezeu să te duci în supermarket dacă ți-e foame… Eu nu cheltuiesc bani mulți pe lucruri. Toate prostiile, mult și prost. Acuma, de când este fiul meu, nu mai este loc… Acuma nu vreau să fiu ipocrită… Îți dai seama, că am și lucruri bune și scumpe, recunosc lucrul ăsta, dar nu numai asta. Adică, cumpăr și lucruri proaste și ieftine. Acum, cea mai mare sumă pe care am cheltuit-o în viața mea cred că a fost pe casă. Mi-am cumpărat o casă, dar în rest sunt un om absolut normal, nu sunt un om care epatează, un om care vrea să arate ce branduri poartă. Nu. Am și haine mai ieftine, am și haine într-adevăr mai scumpe”, a explicat Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva, mărturisiri neașteptate despre soțul ei, Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Junior formează unul dintre cele mai discrete cupluri din România, însă, în urmă cu câteva ore bune, cântăreața a acceptat “să dea din casă”, cum se spune… Întrebată cum este juratul de la “X Factor” în rolul de tătic și cum se descurcă atunci când stă cu micuțul Alexandru, vedeta a răspuns: “E mai exigent și mai panicat”.

“Alexandru semănă cu Ștefan când era mic. E blond, noi suntem bruneți amândoi. Eu sunt o mamă relaxată, l-am lăsat să mai și cadă. Îl las să experimenteze. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. Ștefan e mai exigent și mai panicat. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească”, a mai dezvăluit artista în cadrul interviului oferit la Prima TV.

Sursă foto: Instagram