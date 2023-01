Lavinia Pîrva, despre momentele grele din viața ei. Ce a afectat-o cel mai mult: „Am simțit că sunt doborâtă”

Lavinia Pîrva s-a lovit, de-a lungul timpului, de criticile și răutățile celor din jur, iar anumite vorbe au afectat-o. Într-un interviu recent, soția lui Ștefan Bănică Jr. a vorbit despre cum gestionează toate răutățile din jur și care a fost cel mai greu moment pentru ea.

Lavinia Pîrva se bucură de o carieră înfloritoare, oamenii îi apreciează piesele și mai mult decât atât, se mândrește cu o familie frumoasă. Îi merge bine pe orice plan, dar asta nu înseamnă că nu a avut și momente grele în viață care au afectat-o.

Soția juratului de la X Factor a fost aspru criticată de-a lungul timpului, atât pe plan profesional, cât și personal.

Dacă în trecut a simțit că este doborâtă și copleșită de toate aceste critici, de aceasta dată lucrurile stau altfel.

Lavinia Pîrva: „Am avut senzația la un moment dat că sunt doborâtă”

Soția lui Ștefan Bănică susține că, în trecut toate aceste lucruri o afectau, însă, în prezent consideră că a ajuns la acea maturitate emoțională în care nu-i mai pasă de răutățile din jur.

„Da, am avut senzaţia la un moment dat că sunt doborâtă. Dar din tot ce e mai puţin plăcut în viaţă poţi învăţa lucruri, dacă vrei cu adevărat şi dacă îţi pasă să înveţi ceva de la viaţă. De altfel, eu în clipa aceasta nu mai am absolut nici cea mai mică problemă cu cei care mă critică, nu mă plac sau mă judecă. Fiecare e liber să facă ce simte şi consider că lucrurile acestea le faci doar în momentul în care mai ai multe de învăţat”

Este firesc, toţi trecem pe acolo. Şi eu am judecat, şi eu am criticat, şi eu am fost uneori rea, poate, însă acum îmi dau seama, nemaiavând aceste sentimente, că am învăţat multe şi am evoluat. Ceea ce le doresc tuturor, e mult mai frumos şi reconfortant aici, în stadiul acesta”, a spus Lavinia Pîrva, pentru Viva!.

