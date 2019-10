Lavinia Pîrva, poze sexy în costum de baie după aproape 6 luni de când a născut!

Lavinia Pîrva a adus pe lume în luma Mai un băieţel perfect sănătos. Vedeta şi-a revenit spectaculos după naștere şi se mândreşte cu o siluetă de de invidiat, motiv pentru care nu a ezitat să publice pe rețelele de socializare câteva fotografii din vacanță în costum de baie. Fanii nu au stat pe gânduri și au reacționat imediat.

După o perioadă aglomerată în viaţa sa, Lavinia Pîrva a plecat într-o binemeritată vacanță peste hotare, unde se realaxează și se bucură de soare și de mare. Vedeta a publicat câteva fotografii pe Instagram în care apare în ipostaze incendiare.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru, dintr-o singură piesă, artista demonstrează că a topit kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sarcinii, într-un timp record. Mai mult decât atât, Lavinia Pîrva i-a ținut la curent pe fanii săi și cu activitățile pe care le-a desfășurat pe durata vacanței. Astfel a publicat câteva filmulețe în care se bucură de o plimbare cu barca.

Cum s-a schimbat viața celor doi de când a apărut pe lume micuțul Alexandru

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului”, a mărturisit Lavinia Pîrva. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC A DEZVĂLUIT NUMELE FETEI! PE CINE A LĂSAT ÎNSĂRCINATĂ ȘI CÂND VA DEVENI TĂTIC)

”Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Aceastăaminune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume”, a mai povestit ea.

”Bebe e bine sănătos, frumos și haios! La nume încă nu ne-am hotărât, dar probabil și acest lucru va veni la fel de natural și la momentul potrivit, așa că sunt liniștită. Ar trebui să vină pe lume atunci când primăvara își dă întâlnire cu vara! Abia aștept…”, a mărturisit Lavinia.