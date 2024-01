Lecția primită de Ramona Olaru de la colegii de platou, Răzvan și Dani. Ce i-au spus atunci când a devenit asistentă la Neatza: „Am fost învățată de la început...”

Ramona Olaru (34 de ani) a vorbit despre momentul în care a primit postul de asistentă TV la Neatza, de la Antena 1. Blondina a primit o lecție importantă de la colegii ei de platou, Răzvan Simion și Dani Oțil.

Ramona Olaru a intrat oficial în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani” în 2019. Deși nu a luat castingul din prima, a reușit să se facă foarte repede plăcută. După aproape 5 ani, este in continuare alături de matinalii de la Antena 1. Mai mult decât atât, colegii au susținut-o și i-au oferit sfaturi prețioase, atât în plan personal, cât și profesional.

Citește și: COPREZENTATOAREA DE LA ”NEATZA” A CREZUT CĂ NU AUDE BINE! IUBITUL MISTERIOS I-A FĂCUT PROPUNEREA: ”DĂ-ȚI DEMISIA, TE MUȚI CU MINE!” CARE A FOST REACȚIA RAMONEI OLARU?!

Ramona Olaru este de aproape 5 ani în echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”. Blondina a mărturisit că este o fire comunicativă și deschisă. Așadar, a reușit să se acomodeze rapid. Cât despre colegii ei, are numai cuvinte de laudă la adresa lor. Asistenta TV a povestit ce sfaturi importante a primit, atât de la Răzvan Simion și Dani Oțil, cât și de la restul oamenilor implicați în proiect.

„Cu cât îmi e mai frică de ceva, cu atât mă bag mai mult în lucrul respectiv! Și… da! Am fost susținută și învățată de la început atât de Răzvan, cât și de Dani. Dar și de Miki, regizorul de platou, care a avut cea mai mare încredere în mine, și bineînțeles de doamna Elena, producătoarea emisiunii.

Oamenii aceștia au grijă să te învețe exact cum ai de făcut un lucru dacă înainte ai greșit în vreun fel. În fiecare zi am de învățat de la amândoi câte ceva. Dar cel mai important, de la Răzvan am învățat mereu să fiu o lady și să mai las satul puțin în urmă când e nevoie, iar Dani are un mod foarte bun de a mă învăța tehnici de televiziune.

Relațiile sunt excelente și cu ceilalți colegi, și acest lucru se întâmplă pentru că suntem o echipă de profesioniști formată și păstrată în aceeași formație de mulți ani.”, a declarat asistenta de las „Neatza cu Răzvan și Dani” pentru Viva.ro.