Ramona Olaru, scandal uriaș într-un apartament din Crângași! A început să-l înjure pe proprietar, vedetei nu i-a fost rușine să povestească

Ramona Olaru (34 de ani), asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani, Antena 1, a povestit în cadrul unui podcast o experiență pe care a trăit-o, odată ajunsă în București. La vremea aceea, voia să-și ia chirie la un apartament din Crângași. Însă, a rămas șocată de propunerea pe care i-a făcut-o proprietarul imobilului! Acolo, a pornit scandalul. Vezi mai jos ce a povestit tânăra.

Invitată în cadrul podcastului moderat de artistul Jorge (41 de ani), Ramona Olaru, în vârstă de 34 de ani, a povestit prin ce experiență a trecut, atunci când își căuta chirie în București. Găsise un apartament în zona Crângași, situat la etajul 10. Atunci, asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani acceptase ideea de a mai locui alături de o față, în imobil. Însă, șocul a venit în momentul în care proprietarul locuinței i-a făcut o propunere indecentă. Atunci, tânăra nici nu a vrut să audă de așa ceva și l-a înjurat.

„Când am ajuns în București, îți dai seama nu cunoșteam pe nimeni și nimic, găsisem prin Crângași acest apartament. M-am întâlnit cu omul respectiv. Era la etajul 10 apartamentul. Și nu-mi funcționa liftul și, până sus, domnul m-a ajutat cu bagajul. Aveam un troler cu câteva rochițe, câteva sandale, era vară. Și m-am dus la etajul 10 și când am ajuns acolo era o fată într-o cameră și mai era o cameră liberă. Și a zis că fata stă acolo și fata în camera cealaltă. Și avem o baie comună, așa era treaba. Și am zis ok. Pentru mine era convenabil, pentru că plăteam mai puțin.

Și mi-a zis, însă, „vreau să plătești altfel”. Și am zis: Cum altfel? Și el a zis exact direct cum altfel și înțelegeți voi cum altfel. Și eu fiind venită singură de la fermă, și țărancă, și la comportament și la orice, am început să înjur. Mi-am luat bagajul și am coborât pe scări”, a povestit Ramona Olaru.