Legătura dintre Daniela Nane și tatăl biologic al Fatimei. Motivele pentru care fosta Miss România a renunțat la tutela fetiței celebrei pianiste decedate

Daniela Nane a fost cea mai bună prietenă a Mariei Lupașcu, iar când celebra pianistă s-a stins, a luat-o în grijă pe fetița ei, Fatima, în vârstă de 13 ani. Fosta Miss România, prima după Revoluție, a depus cerere la Judecătorie pentru tutelă, dar, câteva luni mai târziu, și-a retras-o. Apăruse tatăl biologic al fetei, care și-a exprimat dorința de sta cu el. Și tot în instanță va trebui să arate că este un părinte responsabil. Iar CANCAN.RO are toate detaliile, în exclusivitate.

Fatima s-a născut în urmă cu 13 ani, părinții ei, Ioana Maria Lupașcu și Tuaeen Sadeq, nefiind căsătoriți. Atunci, s-a dispus de către Judecătoria Sectorului 3 București ca mama să se ocupe exclusiv de minoră. De atunci, Fatima nu a mai avut legături cu tatăl ei, care nu a contribuit cu la creșterea, educarea și întreținerea micuței, financiar.

Maria Lupașcu trecea în neființă pe 31 august 2023, dar cu puțin timp înainte de a deceda a scris un testament olograf cu privire la bunurile sale şi, de asemenea, a dat o declaraţie cu privire la instituirea tutelei, desemnând-o pe Daniela Nane, buna ei prietenă. Micuța s-a și mutat, apoi, la ea. Dar…

Motivul pentru care Daniela Nane a renunțat la tutelă

Pe 23 ianuarie, Daniela Nane renunța la cererea de obținere a tutelei. Intervenise tatăl biologic, iar CANCAN.RO are detalii spectaculoase.

”În data de 11 ianuarie 2024, Sadeq a depus o cerere de intervenție în interes propriu pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București, solicitând pronunțarea unei hotărâri judecătorești prin care să dispună încredințarea spre creştere şi educare/autoritate părintească către el a minorei, pentru următoarele motive:

De comun acord cu defuncta, la data de 11.10.2012, s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti cu privire la minoră în mod exclusiv de către mamă. A fost de acord cu această custodie exclusivă, pentru ca mama să îi apere neîngrădit interesele și să o reprezinte, însă în fapt s-a ocupat de copil și deciziile le luau, în general, împreună. La data de 31.08.2023, mama minorei a decedat, dar își exprimase dorința ca sarcina tutelei să fie încredinţată Danielei Nane. De la data decesului şi până în jurul datei de 5 ianuarie, împreună cu Daniela Nane, cu știința și acordul tatălui, având în vedere că imobilul în care minora a locuit împreună cu mama sa era neîngrijit, iar aceasta avea nevoie de un mediu bun și curat, astfel cum a și beneficiat la adresa Danielei.

În toată această perioadă, a ţinut legătura cu Daniela Nane și cu minora atât telefonic, cât și prin întâlniri și vizite. A contribuit financiar, a luat legătura cu conducerea unității școlare frecventată de Fatima și a avut întâlniri aproape zilnice cu ea. A colaborat foarte bine cu Daniela, a avut contact neîngrădit cu fetița, au monitorizat-o împreună și au luat decizii de comun acord. Au fost de acord ca fetiţa să locuiască o perioadă la Daniela Nane, deoarece a considerat că, după trauma suferită în urma decesului mamei, are nevoie de o prezență feminină şi pentru că a considerat că nu este benefic să locuiască imediat în casa în care a decedat mama sa”, se arată în motivarea dată de Judecătoria Sectorului 1 București.

Fatima s-a mutat cu tatăl și este alături de fratele ei vitreg

Sadeq, tatăl biologic al fetiței, a mai notat că Fatima locuiește acum cu el, dar și alături de fratele ei vitreg, cu care se înțelege foarte bine.

”La această dată, fetița locuiește împreună cu el și cu fratele ei vitreg la adresa la care a locuit împreună cu mama sa, minora aflându-se în prezent în grija și întreținerea sa.

Fatima și-a exprimat dorinţa de a locui acolo, împreună cu tatăl și fratele ei. Sadeq are o legătură foarte strânsă cu fetița, este foarte atașată de fratele ei şi consideră că este normal și obligatoriu să fie integrată în familia sa, iar el, în calitate de tată, să își asume dreptul de a se ocupa de educația, creșterea și dezvoltarea normală a fetiţei. Fatima are dreptul de a locui cu familia sa, iar el are obligația de a-i asigura creșterea, educarea, protecția, într-un climat familial. Toate aceste solicitări și situația de fapt respectă interesul superior al copilului, dezvoltarea să fizică, mentală, spirituală, morală și socială”, este notat în motivare.

