Legătura neştiută dintre Alina Sorescu şi presupusa amantă a lui Alex Ciucu! De necrezut cum s-ar fi „prins” de relaţia lor

De-a lungul timpului s-a spus că în căsnicia celor doi ar fi intervenit o a treia persoană, o blondă misterioasă care ar fi o prietenă bună cu Alina Sorescu. Anul trecut, Alexandru Ciucu a fost surprins în compania femeii, urcând chiar în apartament preț de două ore.

În urmă cu câteva zile s-a aflat faptul că Alexandru Ciucu și Alina Sorescu divorțează. Cel care a făcut primii pași către separarea legală ar fi chiar designerul. Însă, înainte să survină aceste acțiuni, Alexandru Ciucu a fost surprins în compania unei blonde misterioase, în urmă cu un an. Mai cu seamă, în luna mai, partenerul Alinei Sorescu a fost surprins chiar cu o prietenă bună de-ale artistei! Prietena apropiată acesteia deține un salon de hairstyling în zona Nordului.

La momentul respectiv, Alexandru Ciucu plecase pe litoral, în lipsa parteneri sale, Alina Sorescu. Atunci, artista a fost întrebată dacă ar avea de gând să se separe de designer. Atunci, fără să stea pe gânduri, a mărturisit: ”Eu sunt destul de obișnuită cu lumea asta. Celebritatea, într-adevăr, nu este ușor de dus pe umeri. Sunt în lumina reflectoarelor de când eram copil. Sunt învățată cu astfel de situații. Vreau să-mi văd mai departe de activitate și familie. Nu am fost cu el la mare pentru că am fost foarte ocupată cu școala de muzică și una dintre fete a avut febră, așa că am stat cu ea. Alex a fost la golf și la întoarcere s-a oprit în Mamaia. Nu mă deranjează bârfele, pentru că sunt obișnuită. Lumea mondenă e mică”.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au două fetițe

În 2008, Alexandru Ciucu a cunoscut-o pe Alina Sorescu, iar împreună au două fetițe: Elena Carolina și Ana Raisa. În ultima perioadă, însă, au tot existat zvonuri despre un posibil divorț. Zvonuri care, recent, s-au adeverit. Înainte ca Alexandru Ciucu să facă pași spre separarea legală, niciunul dintre ei nu a comentat presupozițiile care au fost făcute.

"Întâlnirea cu Alina a avut loc la o altă vârstă, într-un moment al vieții mele când știam ce fel de femeie îmi doream și mai ales după ce mă acomodasem cu ideea că trebuie să renunț la unele lucruri pentru a putea construi o relație. Temerea cea mai mare a fost legată de diferența de vârstă dintre noi și implicit de experiență. Mă gândeam că unul dintre noi își va pierde răbdarea în tot acest proces de maturizare forțată. Dar se pare că dorința de a rămâne împreună și educația primită ne-au făcut să trecem cu bine aceste etape atât de necesare unei relații", spunea, în trecut, Alexandru Ciucu.

Sursă foto: Facebook