Legăturile amoroase de la Survivor, date în vileag de un războinic. Ce se întâmplă, de fapt, între concurenți

La Survivor România, atât în sezonul acesta, cât și în cel trecut, au existat mereu speculații legate de legăturile amoroase dintre concurenții care au îndrăznit să se apropie unul de altul. Referitor la apropierea dintre Mellina și Musty, Alin Sălăjean a dat cărțile pe față.

Alin Sălăjean a vorbit despre aventurile amoroase din echipa Războinicilor. Concurentul de la Survivor România a punctat faptul că face parte din aceeași tabără, așa că, în cazul în care ar vedea vreo apropiere între colegii săi, cu siguranță nu i-ar da în fapt pe aceștia.

Despre apropierea dintre Musty și Mellina, războinicul a punctat faptul că nu a văzut sub nicio formă așa ceva.

„Cei șapte ani de acasă întotdeauna i-am avut. În momentul în care se vorbește despre posibilile aventuri într-un camp, făcând și eu parte din acel grup. Eu am învățat când e vorba despre unele posibile aventuri să nu văd, să nu vorbesc și să nu aud.

De la mine n-o să auziți niciodată despre aceste lucruri și despre viața personală a lui Musty și prietenei lui. Eu nu am văzut absolut niciun fel de apropiere sentimentală între Musty și Mellina”,a declarat Alin Sălăjean, la Teo Show.

Ce spune iubita lui Musty despre apropierea concurentului de Mellina

Aflată și ea în emisiunea Teo Show, Gabriela, iubita lui Musty, a vorbit despre faptul că ea are foarte mare încredere în el și nu simte nicio urmă de gelozie pe apropierile dintre el și Mellina. Mai mult, inclusiv Kamara a discutat despre acest aspect, spunând că artista este o prietenă veche de-a celor doi.

Kamara: „Mellina este o fată pe care o cunosc de când avea 17 ani A crescut lângă trupa Alb Negru. A fost dansatoare, iar ulterior a devenit și coregraf, după care s-a apucat de muzică. O bună perioadă de vreme n-am fost apropiați, dar am revenit”.

Gabriela: „Nu am nimic împotrivă, nu sunt geloasă. Am cunoscut-o pe Mellina prin intermediul lui Kamara. Nu cred. Eu întotdeauna am susținut sentimentele adevărate. Dacă o fi să fie, pentru că se poate întâmpla ceva inevitabil sau imprevizibil, o să acceptăm situația. Nu o să mă retrag din relație până nu vine Musty acasă și discutăm. Eu am încredere în Musty”