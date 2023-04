Lege controversată: Copiii au voie să stea afară doar până la ora 23:00. Unde există această interdicție

Nu mai este mult până la vacanța de vară, iar elevii așteaptă cu nerăbdare lunile de „libertate” în care statul afară cu prietenii, plimbările cu bicicleta sau rolele și excursiile o să fie singurele lor preocupări. În lunile de vară ziua pare prea scurtă pentru cei mai mulți, iar distracția din fața blocului se întinde până târziu în noapte. Asta pentru cei norocoși, există însă și țări în care distracția copiilor este îngrădită și limitată la o anumită oră.

Dacă în România copiii se pot bucura de serile cu prietenii până la ore înaintate, în funcție de „dărnicia” părinților, nu la fel este și în Austria. Aici există reguli stricte în ceea ce îi privește pe minori, care nici măcar cu acordul părinților nu se pot încălca. De exemplu, în Austria copiii cu vârsta sub 14 ani au voie afară doar până la ora 23:00, chiar dacă părinții ar fi de acord ca aceștia să stea ceva mai mult afară.

Nici după împlinirea vârstei de 14 ani, adolescenții nu au program de voie. Cei cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani trebuie să fie acasă până la ora 1:00. Aceste „ore de stingere” pentru minori au fost standardizate în toată Austria din anul 2019 și se înscriu în Legea privind protecția tinerilor. Potrivit legii, tutorii legali pot impune perioade de ieșire mai stricte pentru copiii lor, dar nu și altele mai generoase.

Reguli stricte pentru minori în Austria

Austria are mai multe reguli stricte pentru minori. De exemplu, copiii cu vârsta sub 12 ani nu au voie să circule pe drumurile publice din Austria pe bicicletă. Aceștia pot circula numai sub supravegherea unei persoane însoțitoare, care trebuie să aibă cel puțin 16 ani.

Există și excepții, dacă cei mici au trecut cu succes un test de ciclism au voie să circule singuri cu bicicleta de la vârsta de 10 ani. Potrivit legii din 1 aprilie 2019, testul de ciclism poate fi susținut la vârsta de nouă ani dacă elevii sunt în clasa a IV-a de școală. Testul este susținut la școală, în cadrul programului de educație rutieră. Copiii trebuie să învețe regulile poliției rutiere și să dea un test înainte de a li se acorda permisul.

De asemenea, o altă regulă din Austria interzice folosirea transportului în comun de către copiii cu vârsta sub 6 ani. Astfel, unele companii de transport asigură serviciu de escortă pentru copii pe unele linii de cale ferată.

