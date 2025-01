Leguma rară pe care românii o caută. Costă doar 4 lei per kilogram

Fermierii din România cultivă o gamă largă de legume. Acestea sunt nelipsite de pe mesele oamenilor, mai ales că pot fi folosite în multe combinații precum salate sau diverse mâncăruri. În timp ce unii clienți aleg legumele clasice, alții vor să consume anumite alimente speciale. O legumă rară este la mare căutare și se găsește doar într-o anumită zonă a țării.

Varza este o legumă apreciată de români, mai ales că poate fi folosită atât în salate, cât și în diverse rețete. Ei bine, fermierii cultivă mai multe soiuri, însă unul este cunoscut pentru gustul dulceag. Acesta se găsește doar într-o anumită localitate, iar producătorul său l-a înregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci).

Unde se găsește leguma rară pe care o caută românii

Varza de Lăzarea este o legumă rară la noi în țară și mulți români își doresc să o încerce. Acest soi este cultivat doar în localitatea care i-a dat și numele – Lăzarea, județul Harghita. În ultima perioadă, unii comercianți s-au folosit de popularitatea sa, încercând să vândă soiuri false. Așadar, producătorul său a decis să înregistreze varza la OSIM.

Lukács Geza este fermierul care a dorit să nu se piardă autenticitatea acestui soi de varză, cultivat în localitatea Lazărea de peste 400 de ani. Nu este o legumă bio, însă are o rezistență naturală specială. Varza de Lăzarea are foi fine și un gust dulceag, iar prețul nu este deloc unul mare – 4 lei per kilogram.

„Răsadurile de varză de Lăzarea noi le producem. Ele nu pot fi cumpărate de nicăieri altundeva. Varza de Lăzarea se produce numai aici. Avem 25 de hectare, este o parcelă lângă un pârâu și acolo de 300 de ani se cultivă varza. (…) Am făcut o asociație nonprofit – Asociația Producătorilor Varza de Lăzarea – și în numele Asociației am înregistrat-o la OSIM, ca să o putem cumva ocroti de falsuri, pentru că toată lumea spunea că vinde varză de Lăzarea, dar nu era așa. Numele soiului ar fi fost dus în derizoriu, acum producătorii din Lăzarea pot folosi numele gratis. Noi dăm și certificat de calitate pentru cei care cultivă varza de Lăzarea, cu numele, prenumele, ștampilă, o dovadă că cine cumpără varză de Lăzarea să știe de la cine a cumpărat, ce a cumpărat. Acum va trebui să reînnoim înregistrarea la OSIM, lucrul acesta se face o dată la 10 ani”, a menționat producătorul harghitean, conform Agrointel.ro.

