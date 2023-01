Lena Miclăuș a trăit 38 de zile doar cu apă! Motivul pentru care a luat această decizie drastică

Lena Miclăuș se numără printre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de muzică populară din România. Interpreta se poate lăuda cu o carieră de succes, dar și cu o familie frumoasă. Blondina are mulți fani interesați de stilul ei de viață și de felul în care are grijă de silueta sa. Ei bine, în acest sens, vedeta a dezvăluit un lucru care i-a lăsat mască. Se pare că artista a recurs la un post de 38 de zile, în care a trăit doar cu apă, iar motivul este surprinzător.

Lena a băut doar apă 17 zile la îndrumarea unui preot

La început, Lena Miclăuș a început cu o perioadă de 17 zile, însă după ce s-a documentat mai mult despre această dietă, a decis să continue cu încă 21 de zile. Vedeta a mărturisit că a ținut postul 17 zile la îndrumarea unui preot, iar acest lucru a ajutat-o foarte mult.

„Pentru mine a fost foarte benefic postul. Între timp am mai ținut unul de 21 de zile pentru că eu, prima dată când l-am ținut pe cel de 17 zile, am ținut doar la îndrumarea unui preot, pentru că eu am vrut să fac doar o chestie sufletească, de mulțumire pentru tot ce am eu, ce sunt și copiii, casă, familie și așa mai departe.

După ce am terminat acel post de 17 zile, m-am documentat oarecum un pic medical mai bine și dacă l-aș fi putut ține până la 21 de zile se spune că se schimbă sângele în organism.

Eu am fost oarecum supărată pe mine că nu am știut treaba asta și nu am ținut atunci prima dată 21 de zile să văd dacă se produce schimbarea asta și de aceea am mai încercat în vară unul de 21 de zile”, a declarat Lena Miclăuș în cadrul unei emisiuni Tv.

CITEȘTE ȘI:CINE ESTE ȘI CUM ARATĂ SOȚIA LUI VICTOR PIȚURCĂ. IMAGINE RARĂ CU MARIA, ALĂTURI DE COPIII EI

Artista a continuat postul încă 21 de zile pentru a-și vindeca problemele de sănătate

Artista a mai mărturisit că hotărârea ei de a ține cel de-al doilea post de 21 de zile, în care a consumat doar apă, a venit în urma unei serii de analize, moment în care a aflat că se confruntă cu câteva probleme de sănătate.

„Am vrut strict să văd dacă se întâmplă medical ceva pentru că eu îmi și făcusem cu un an înainte niște analize care nu mi-au ieșit tocmai foarte bine, și anemie și tot. În jur de 28 de analize mi-am făcut, dintre care peste jumătate, poate trei sferturi, mi-au ieșit destul de prost și atunci am vrut să-l țin pe cel de 21 de zile”, a adăugat cântăreața.

VEZI ȘI:DORIAN POPA, ADEVĂRUL DESPRE PASIUNEA PENTRU SPORT. DE CE S-A APUCAT, DE FAPT, DE SALĂ: ”AM TRĂIT LUCRURI DIFICILE”

Rezultatele analizelor au fost perfecte ulterior și a mărturisit că nu i-a fost deloc greu să țină postul

Ulterior, Lena Miclăuș și-a făcut din nou analize, iar rezultatele au fost perfecte. De asemenea, artista a mărturisit că este foarte mândră de faptul că a urmat acest post și că nu i-a fost deloc greu în toată această perioadă.

„În ziua 22 m-am dus și mi-am făcut analizele și toate au ieșit perfecte, în parametrii foarte buni. Doar ficatul mi-a ieșit un pix detoxificat. Vreau să zic că pielea mi-a fost foarte fină. Ochii mi s-au luminat așa au fost foarte…cristal.

Nu au fost deloc grele, eu sunt o fire foarte ambițioasă și dacă îmi propun ceva aș fi în stare să dărâm muntele ca să reușesc. Atât de tare mi-am dorit încât, cred că am primit așa o adrenalină și o forță de nici nu am simțit că mi-ar fi greu. Primele zile sunt dificile, ori de câte ori ai încerca postul ăsta. Eu l-am mai încercat și am mai ținut câte 10 zile”, a explicat Lena Miclăuș.