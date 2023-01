Dorian Popa, adevărul despre pasiunea pentru sport. De ce s-a apucat, de fapt, de sală: ”Am trăit lucruri dificile”

De-a lungul timpului, Dorian Popa a fost întrebat de multe ori care este motivul pentru care a devenit atât de pasionat de sală, însă niciodată nu a oferit un răspuns concret. Acum, însă, artistul a făcut mărturisiri surprinzătoare despre momentul în care a ales să își schimbe viața.

Cu siguranță nu există persoană care să nu fi auzit până în acest moment de Dorian Popa. Bărbatul a devenit cunoscut după ce a luat parte la filmările pentru serialul „Pariu cu viața”. În prezent, acesta a renunțat la cariera de actor, însă s-a dezvoltat din alte puncte de vedere, după cum se poate observa pe conturile de socializare, dar și pe YouTube.

Dorian Popa, despre decizia de a merge la sală

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Dorian Popa a venit alături de Mămișor, femeia care i-a dat viață. Cei doi au rememorat cu emoție câteva dintre amintirile din școală ale artistului. De-a lungul minutelor petrecute în platou, Dorian le-a arătat telespectatorilor câteva imagini cu el din liceu, în care era foarte slab și avea o tunsoare tip „castron”.

Din glumă, în glumă, Dorian a trecut repede la lucruri serioase și a mărturisit că s-a confruntat cu bullying-ul în primii ani de liceu, din cauza înfățișării sale. La Balul Bobocilor toți l-au luat în râs, deoarece era destul de slab, iar asta l-a ambiționat să meargă la sală și să le demonstreze tuturor că poate obține o înfățișare nouă și uimitoare.

„Deci, așa arătam în clasa a 9-a. Aveam 50 de kg. Stai să vezi că de mic am trăit lucruri dificile. Hate-ul exista încă de pe atunci. Bullying, dar cine știa ce este bullying când eram eu a noua. Au zis, cum să câștige mă, asta, Mr. Boboc, e vrăjeală că e frate-su mai mare și se cunoaște cu ăia mai mari, că nu are cum să câștige slăbănogul ăla. „Slăbănogul”, am zis eu în gândul meu și aici m-am apucat de sală. Ca să vezi ce înseamnă dintr-o chestie relativ nasoală. Că îți dai seama, atunci în a 9-a m-a afectat puțin, adică așa prostalău eram, nu meritam să câștig?”, a povestit Dorian Popa despre întâmplarea din liceu care l-a ambiționat să meargă la sală.