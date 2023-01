Reacția emoționantă a lui Dorian Popa după ce și-a urnit în premieră Lamborghiniul de 300.000 €: “E visul pe care nu-l aveam!”

Ziua de 27 ianuarie va rămâne în istorie pentru Dorian Popa, care s-a urcat în premieră la volanul propriului autoturism Lamborghini. Artistul și-a luat inima în dinți și a urnit Huracanul de pe platforma de transport, în fața reprezentanței italienilor din România. CANCAN.RO a surprins prima reacție a vloggerului, vizibil emoționat de încărcătura momentului. Parcă nu-i venea să creadă că în sfârșit se întâmplă și urmează ca în doar câteva zile să o poată scoate pe străzi.

Chiar dacă și-a văzut de planul realizării de conținut pentru platformele sociale, Dorian Popa nu a uitat să se bucure de evenimentul remarcabil. Cu toate că intemperiile au transformat ziua într-una dificilă, cântărețul a văzut oportunitatea și s-a dezbrăcat pentru a face poze și filmulețe lângă bijuteria de 300.000 €.

Dorian Popa, vizibil emoționat la primul contact cu Lamborghiniul în România: „E colosal ce trăiesc acum!”

CANCAN.RO: Tu ai fost dezbrăcat pe ploaia asta…

Dorian Popa: Ce vreme ne-a dat Dumnezeu, uitați-vă și voi, zăpadă! N-a nins tot anul, n-a mai nins de nu știu când și tocmai azi a nins.

CANCAN.RO: E semn de noroc?

Dorian Popa: Eu zic că e de noroc, eu știu că ploaia înseamnă bogăție, de când lumea și pământul. Și ce, că e un pic frig, păi e ianuarie. În alți ani, ianuarie era cu minus multe.

CANCAN.RO: Real vorbind, te simți echivalentul a 300.000 € în România, adusă?

Dorian Popa: Știi ce ai trăit alături de mine astăzi? Prima oară când am mișcat această mașină, în Italia doar am aprins-o și oricum am stins-o foarte repede, pentru că erau senzorii de incendiu.

M-au rugat oamenii de acolo «bă, gata, ți-ai făcut talentul, ai aprins-o, te-ai simțit bine, te rugăm s-o oprești», iar acum am mișcat-o prima oară, e mașina mea, e visul meu pe care nu-l aveam. E colosal ce trăiesc acum.

CANCAN.RO: Tu mai ai răbdare până miercuri, când o vei lua de aici?

Dorian Popa: În primul rând, vreau să le mulțumesc foarte mult celor de la reprezentanță care m-au ajutat.

Și de unde trebuia să ajungă în martie mașina, a ajuns în ianuarie, ceea ce mi se pare senzațional în ziua de astăzi o mașină să ajungă cu două luni mai repede decât termenul dat.

Și-n al doilea rând răbdare, asta spune Doamne Doamne. Am răbdat atât, mai mor pentru trei zile? Vreau s-o știu asigurată, din toate unghiurile!

CANCAN.RO: Nu ți-a fost teamă că o să cadă de pe trailer?

Dorian Popa: Am zis că se duce, când am filmat, eram dezbrăcat complet. Așa suntem noi, handicapați. I-am zis lui nenea «hai, coboar-o!», ca să filmăm coborârea.

Am zis «și dezbrăcat, pe vremea asta și cu 300.000 € dați de pământ, nu se poate!». Și nu s-a dat de pământ!

