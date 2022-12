Este noul proiect al lui Dorian Popa! A vândut prima casă, și-a luat colier de 65.000 de euro, dar ce are de gând acum să facă …

Anul 2022 a fost de departe unul dintre cei mai buni pentru Dorian Popa. Vloggerul-antreprenor din Domnești a dezvoltat la cheie un cartier de case la a căror vânzare a trecut cu doar câteva zile în urmă. Cu banii de pe primul imobil, Dorian și-a făcut cadou o bijuterie în valoare de 65.000 €. O altă bijuterie, dar pe patru roți, îl chinuie pe dezvoltatorul imobiliar, că timpul parcă stă în loc și autoturismul Lamborghini nu mai ajunge odată din Italia. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dorian Popa a vorbit despre planurile de business pentru 2023, precum și despre oful care îl tot macină de când și-a comandat supermașina!

Cu un preț evaluat la 200.000 € fiecare, casele construite de Dorian Popa sunt la mare căutare în rândul clienților care vor să fie vecini cu vedeta. În trecut, însuși Micutzu râvnea la un imobil Hâtz. Artistul nici măcar nu așteaptă să înstrăineze toate gospodăriile, că deja intenționează să înceapă alte șantiere.

Dorian Popa intenționează să demareze al doilea Hâtz Residence: „Construim în continuare! Câte case? Multe!”

CANCAN.RO: Ți-ai luat colier, nu?

Dorian Popa: Mă, am muncit ca un handicapat, nu mă tratez și eu?

CANCAN.RO: Ai dat și prima casă, primul client trebuie să se mute până la mijlocul lui ianuarie…

Dorian Popa: Am făcut prima semnare, de aceea și cadoul de Moș Crăciun ușor exagerat, pentru că la mine e după muncă și răsplată, niciodată altfel. Și am zis «OK, s-a terminat cartierul, am vândut prima casă, am dat drumul zboară, puiule, zboară», am pus și eu hatz, Johnule!

CANCAN.RO: Deja vorbim despre rezoluțiile lui 2023, te mai apuci de un cartier?

Dorian Popa: Eu mă apuc acum când vine căldura. Hai să luăm prin excludere câteva lucrușoare. Sperăm că vreodată se vor ieftini materialele de construcții? NU! Se vor scumpi, deci de ce aș construi mai încolo ca să fie mai scump?

S-a blocat piața, este criză, credem că va rămâne piața imobiliară blocată pentru totdeauna? NU! Contează dacă noi construim din banii noștri și nu din ai băncii? NU! Și atunci ce facem? Construim în continuare! Câte case? Multe!

Vloggerul-antreprenor nu mai poate de focul Lamborghiniului de 300.000 €: „Până la început de februarie ar trebui să ajungă!”

CANCAN.RO: Oficial când vine Lamborghiniul și vreau să te întreb dacă mai ai răbdare, fiindcă am văzut că ai luat-o „razna” și cu garajul?!

Dorian Popa: Am avut mare noroc că am putut să îmi vărs tot năduful în garajul ăla. Am forțat-o cu garajul ăla continuu, am băgat banii continuu în garaj ca să nu mă mai gândesc cât mai e până vine mașina.

17 ianuarie sunt în Bologna la fabrica mamă, am promisiunea de la Lamborghini că pot să filmez un vlog de pe acolo, am obținut un acord de filmare.

Și de pe 17, când o să tragem satinul ăla de pe ea în Italia de pe ea, până când ajunge în România, cât să fie, 10 zile, două săptămâni?! Până la început de februarie ar trebui să ajungă lejer!

