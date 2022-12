Proiectul lui Dorian Popa dă primele roade! Artistul a vândut prima casă și, pentru că până la finalizarea cartierului și-a propus să nu facă extravaganțe și s-a ținut de cuvând, nu s-a uitat acum la bani. Și-a tras un veritabil cadou de Crăciun, în valoare de 65.000 de euro! CANCAN.RO are imaginile, dar și detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

A tras din greu, dar acum culege roadele. Dorian Popa se înhăma la un business pe care l-a studiat din timp și, când a fost pregătit, a dat drumul la treabă. Un cartier de vile și-a propus să ridice. Și a făcut-o. Prima casă a vândut-o chiar în preajma Crăciunului. A strâns cureaua o perioadă, pentru că așa și-a propus.

(CITEȘTE ȘI: DORIAN POPA A FĂCUT-O FĂRĂ SĂ SE GÂNDEASCĂ DE DOUĂ ORI ȘI NU ARE REGRETE: “EȘTI ÎN CURUL GOL PE O MASĂ ȘI URMEAZĂ SĂ-ȚI INTRE…”)

”Am promis, acum ceva vreme, când cu facturile alea uriașe, că până nu închei cu cartierul, nu mai fac nicio cheltuială de asta…”, a spus Dorian.

Dorian Popa și-a făcut cadou de Crăciun de 65.000

Dar pentru că ”misiunea” s-a încheiat, a ”lovit”, acum, în plin. Și-a făcut un cadou chiar de Crăciun de 65.000 de euro, un colier din aur galben, cu diamante. Cu adevărat o bijuterie, pe care vloggerul o poartă, acum, cu mândrie la gât.

(NU RATA: DORIAN POPA, INVESTIȚIE DE MILIOANE DE EURO. ÎN CE A BĂGAT DIN NOU BANI ARTISTUL CHIAR ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI)

Chiar Dorian Popa avea să dea detaliile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. ”Are 33 de karate, diamante de culoare E și F, cu aur galben. Nu l-am cumpărat din banii de pe casa vândută, că durează până intră în cont. Dar vânzarea primei case a fost declanșatorul, pentru că eu am și o zicală: primii bani pe care-i câștigi dintr-un business trebuie reinvestiți tot acolo. Colierul e din agoniselile mele. Dar, cum am amintit de promisiune, uite, pentru că astăzi am semnat prima vânzare, am zis, hai, mă, să fie într-un ceas bun și mi-am luat colierul”, a spus Dorian Popa.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.