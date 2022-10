Dorian Popa își folosește, încă o dată, influența pentru a da un exemplu ireproșabil, demn de urmat pentru publicul care ciulește urechile să îl asculte. Artistul pune punctul pe „i” după ce industria muzicală a suferit o pierdere iremediabilă. Nosfe a trecut în neființă, iar Dorian Popa a reacționat ca atare. Pe lângă gândurile bune transmise apropiaților trapperului, antreprenorul propagă un mesaj de o importanță colosală, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Discursul influencerului este centrat în jurul atenției pe care orice individ ar trebui să o acorde vizavi de propria persoană, atât la nivel fizic, cât și emoțional.

Determinarea lui Dorian Popa de a rămâne sănătos l-a și adus într-o postură ușor incomodă, despre care vloggerul vorbește cu amuzament și degajare. Grăbit fiind să plece într-un alt oraș, Dorian a urgentat colonoscopia la care era programat, și-a luat inima-n dinți și a făcut-o fără anestezie. Ce a ieșit este epic și demn de povestit nepoților!

„Nu mi-a venit să cred prima oară…”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim despre condiția artistului în societate, mai ales în lumina a ceea ce s-a întâmplat recent!

Dorian Popa: S-a întâmplat nasol, ce să mai zic, săracul, Dumnezeu să-l odihnească, era prietenul nostru. Nici nu mi-a venit să cred prima oară, mai ales după cele întâmplate cu Florin Salam și cu alte zăpăceli, nici nu mai știi ce să mai crezi. Și sincer îți spun că mă gândeam că poate Doamne ajută chiar e încă o glumă proastă.

Uite, vezi ce înseamnă subconștientul de artist, primul lucru când am auzit că s-a întâmplat asta, de la concert fiind și eu pe drum. Dar am fost cu dubă, Dumnezeu m-a cruțat de efort weekend-ul ăsta. Am zis instant «Mă, ce zi e? Duminică, deci venea de la concert!».

Ce să zic, condiția omului în general trebuie să fie aia de așa natură încât să se gândească «Băi, eu mai trebuie să mai și dorm, indiferent ce-și dorește societatea asta de la mine! Să alerg, să stau pe net, trebuie să dorm! Și, pe lângă asta, trebuie să mai fac și sport!». Când ți-ai făcut analizele ultima oară?

„Ești în curul gol pe o masă și urmează să îți intre…”

CANCAN.RO: Acum vreo două luni, sunt sănătos tun!

Dorian Popa: Bulan chior, ia 10 de aici și întreabă-i când și-au făcut analizele complete ultima oară! Eu fac cu tot, și cu rele și cu bune, și cu camere. Mi-am făcut anul trecut și ce crezi, fără anestezie?! Că eu zic «Hai, mă, sunteți nebuni!”, trebuia să plec. Vrei să îți spun povestea toată?

CANCAN.RO: Da, hai!

Dorian Popa: Mă aștepta volanul nou la Galați pe vremea aia. Și fix în ziua aia mi-a pus colonoscopia. Și zic «Băi, cum să nu pot să plec să îmi iau volanul? Îl aștept de o lună de zile!». Sun la doamna doctor «Doamna doctor, ce se întâmplă, eu trebuie să plec la Galați!».

«Păi nu aveți voie după sedare 24 de ore să conduceți!». Întrebarea mea «Se poate fără sedare?», «Domnul Dorian, se poate, dar nu prea abordează lumea varianta!». Zic «Doamnă, eu la 12 plec la Galați, la ora 9 sunt la cabinet, ce o fi, o fi!».

CANCAN.RO: A fost rău?

Dorian Popa: Da, dar la sfârșit când mi-a zis că sunt sănătos tun, am zis «Doamnă, Doamne ajută!». Și ca să fie context de film, când m-am așezat pe acea masă și două domnișoare rezident… Doamna doctor m-a întrebat «Vă deranjează dacă se uită și domnișoarele, că sunt rezidenți?!».

Acum ce să zic, dacă am făcut pe bărbatul, fac până la capăt, zic «Nu e, doamnă, nicio problemă!». Eu cred că domnișoarele rezident au râs, pentru că nu era primul caz pe care îl vedeau. Pe partea rezidenților e funny, pe partea cealaltă e mai puțin funny, când ești în curul gol pe o masă și urmează să îți intre un metru de cameră!

„Eu am spus că 75 mi se pare decent cu totul!”

CANCAN.RO: Ultima întrebare a acestui interviu. Cum ți se pare faptul că…

Dorian Popa: … The Rock a recunoscut că sunt verișorul lui?

CANCAN.RO: Eu eram sigur că ești!

Dorian Popa: Cred că și-a făcut curaj, maică-mea i-a spus «Hai, mă, Rocky!», că Rocky îi spune maică-mea. «Hai, mă, Rocky, că ești băiat serios, spune și tu, că Dorian nu o să se cațere pe spatele tău, că are și el urmăritorii lui, nu sunt câți ai tăi, dar sunt!».

CANCAN.RO: Asta voiam să te întreb, dacă ți se pare normal ca artiștii să fie mai apreciați poate după ce trec în neființă?!

Dorian Popa: N-are nicio legătură, dar câteodată, poate din păcate sau de ce nu, din fericire, se întâmplă asta. Dar nu are legătură, eu cred că un artist dovedește că a fost un artist adevărat atunci când rămâne în sufletul oamenilor după momentul Heimlich.

CANCAN.RO: Tu ești Maestrul Dorian Popa și înainte și după ce se va întâmpla nefăcuta, la 110 ani, eu așa cred că prinzi!

Dorian Popa: Eu am spus în felul următor, maică-mea zice că sunt tâmpit. Eu am spus că 75 mi se pare decent cu totul!

