Dorian Popa, mărturisiri emoționante despre greutățile din copilărie: „Mama a avut o viață chinuită”

Dorian Popa (33 de ani) este unul dintre cei mai apreciați artiști și influnceri de la noi din țară. A înregistrat un succes uriaș, datorită muncii și perseverenței sale. Nimeni nu știe, însă, prin ce a trecut când era copil și cum i-au influențat părinții parcursul. Iată ce declarații a făcut vizavi de copilăria sa.

Cine nu a auzit de Dorian Popa? Este vlogger, influencer, cântăreț, business man și este apreciat de toată lumea. Mulți își doresc să fie ca el și râvnesc la succesul pe care îl are. Chiar dacă, acum are o viață perfectă, lucrurile nu au fost așa dintotdeauna. Recent, Dorian Popa a mărturisit cum s-a schimbat viața lui, în momentul în care a ajuns să fie crescut de bunica lui.

„Eu chiar am crescut cu bunica, Dumnezeu s-o odihnească, pentru că mama nu a mai avut răbdare și cu mine. Iar eu au fost genul de copil care a învățat cu greu că pampersul trebuie să dispară, făceam pipi în pat des și mama a decis să mă trimită la bunica. Ea fusese educatoare, un pedagog adevărat iar eu, la doi ani câți aveam, eram fix ca la armată. Îmi amintesc că avea o nuia de salcie și, conform efectului Pavlov, de multe ori nici nu mai trebuia să pună mâna pe nuia, doar s-o privească și creierul meu simțea usturimea pe fund”, a declarat Dorian, potrivit unui interviu acordat pentru Fanatik.

Ce a învățat Dorian Popa de la mama lui

„Mamișor”, cum îi place lui Dorian să o alinte pe mama lui, a fost cea care i-a insuflat puterea și curajul, indiferent de greutățile prin care a trecut. Chiar dacă afișa un statut puternic, Dorian Popa recunoaște că, greutățile și-au pus amprenta asupra stării de fericire a mamei sale.

„De la mama am învățat în primul rând rezistența la rău și zâmbetul pe buze, indiferent de cât de grea este viața. Sunt două dintre coordonatele care m-au ajutat foarte mult. Ea a avut o viață chinuită, dar a zâmbit și a fost mereu sociabilă. Și-a dorit mereu fericirea, chiar dacă această stare a cam fugit de mama”, a mai mărturisit cântărețul, pentru sursa menționată.