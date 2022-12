Pe ce a cheltuit Dorian Popa 4 milioane de euro. Cântărețul a recunoscut totul: ”Am plătit deja”

Dorian Popa a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul incredibile pe contul său de YouTube cu privire la suma uriașă de bani pe care a cheltuit-o în ultimii 5 ani. Artistul nu s-a ferit și s-a dezbrăcat de secrete în fața urmăritorilor săi din mediul online.

După succesul colosal pe care l-a avut alături de trupa „Lala Band”, Dorian Popa a început o carieră solo de succes. Totuși, acesta nu s-a axat doar pe latura sa artistică, ci a intrat și în industria imobiliarelor. Iată în ce a investit bărbatul 4 milioane de euro de-a lungul ultimilor 5 ani.

Dorian Popa a cheltuit o supă extraordinară de bani în ultimii 5 ani

Artistul nu se teme să recunoască faptul că a făcut o serie de investiții destul de costisitoare de-a lungul anilor pentru a se putea bucura de un profit frumușel la final. Se pare că Dorian Popa a cheltuit în jur de 4 milioane de euro pentru afacerile pe care le-a pus pe picioare în acest moment.

Din fericire, cântărețul nu se teme de eșec, deoarece consideră că va putea să își recapete în curând investiția făcută, ba mai mult decât atât, va avea parte și de un profit pe măsură. Într-un vlog postat recent, Dorian Popa susține că a cheltuit pentru el numai 500.000 de euro în ultimii 5 ani.

„Îmi este mai simplu să aproximez cu tot cu investițiile în afaceri. Dacă aș vorbi despre ultimii cinci ani, cheltuieli personale cât și afaceri, vă pot spune că am depășit cred că suma de 3 milioane de euro, pentru că obiectiv vorbind, față de ce am agonosit acum și am pe dreapta, cam atât am produs și am și cheltuit, cred că peste totuși înspre patru.

Însă, nu uitați că banii investiți se vor întoarce cu profit și chiar și încasări, pentru că eu am plătit deja toate cheltuielile. Ce se va întoarce, se va întoarce către mine. Din acești aproape 4 milioane de euro cheltuiți în afaceri și cheltuieli personale, nu cred că am cheltuit, cu tot cu mașini, mai mult de 500.000 euro pentru mine”, a dezvăluit Dorian Popa într-un videoclip postat pe YouTube.