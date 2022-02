Alexia Talavutis a făcut parte din distribuția serialului „Pariu cu viața”, care a captat tinerii în urmă cu mai bine de 10 ani. Acum, solista scoate la iveală detalii neștiute despre proiectul în care au mai fost implicați Dorian Popa, Liviu Teodorescu sau Alina Eremia. Cum au dat toți piept cu faima dincolo de micile ecrane, dar și cum a arătat momentul de după “Lala Band”, aflați în exclusivitate de la CANCAN NEWS.

Serialul-fenomen “Pariu cu viața” a dominat audiențele timp de patru sezoane. Pe lângă numele grele din distribuție, printre care Carmen Tănase, Doru Ana sau Gabriel Radu, tinerele staruri începeau să își facă apariția și să dea nas în nas cu faima. Succesul a fost unul răsunător, trupa “Lala Band” având numeroase concerte în fața publicului adunat să le vadă pe vedetele în devenire.

Alexia Talavutis: “Nu ni s-a dat voie să conștientizăm cât succes aveam!”

După mai bine de doi ani, cât a durat proiectul, Dorian Popa, Alina Eremia, Sore sau Liviu Teodorescu au debutat în cariere solo, fiecare conturându-și propriul stil muzical. Alexia Talavutis vorbește acum despre foștii săi colegi, dar și despre ce a implicat, dincolo de ce se știe, proiectul de la Pro TV.

“Momentul de după a fost cu mai multă bucurie, pentru că noi în momentul ăla n-am apucat să ne bucurăm de succes. Am fost cumva ținuți cu picioarele pe pământ și totodată nu ni s-a dat neapărat voie să conștientizăm cam cât de mare succes aveam! Și abia după ce am terminat și am apucat să ne liniștim, am observat de fapt singuri ce efect a avut proiectul «Pariu cu viața».

A fost foarte, foarte mișto, pentru că noi munceam acolo enorm, deci eram 24 din 24, mergeam acasă ca la hotel efectiv, adică doar dormeam cinci sau șase ore, dar nu apucam să ne vedem și roadele!”, ne-a declarat Alexia Talavutis.

