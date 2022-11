Dorian Popa nu aruncă banii în vânt! Ce achiziție i s-a părut mult prea scumpă: „Am primit o ofertă pentru...”

Dorian Popa este unul dintre cei mai bogați artiști și vloggeri români. Cu toate acestea, cântărețul se plânge de prețurile mari care există pe piața românească. Iată ce declarație a făcut.

Dorian Popa învârte banii cu lopata, încât poate să le dea și dușmanilor. Stă foarte bine la capitolul finanțe și îi merg afacerile ca pe roate. Totuși, artistul nu e „mână spartă” și are grijă să-și gestioneze banii și să nu-i arunce în vânt. Recent, Dorian a făcut o confesiune celor ce îl urmăresc, în care le-a spus despre o inițiativă pe care vrea să o ia în calcul, însă i se pare mult prea costisitoare.

Ce achiziție i s-a părut mult prea scumpă lui Dorian Popa

Dorian s-a gândit să cumpere o barieră pentru siguranța locuitorilor din cartierul în care acesta locuiește, însă oferta pe care a primit-o a fost mult prea exagerată, spune el.

„Am primit o ofertă pentru o barieră pentru strada mea de 8 metri lățime, de 6.600 euro. Eu cred că există momente când oamenii în piață mă văd exact ca în desenele animate, cu fața aia de măgar și cu loser (n.r. ratat) scris mare în frunte. Cum, mă, să dai 6.600 euro pentru o barieră simplă? Am zis fără lumini, fără de ăla de animale, doar o barieră”, a declarat acesta pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Dorian Popa pune mâna pe mai mult de un sfert de milion €, dar metoda îi dă fiori: ”Mi-e frică! Se pot întâmpla accidentări serioase, dar îmi risc pielea!”)

Face sacrificii pentru lucrurile pe care și le dorește

Chiar dacă își permite orice, vloggerul nu ocolește sacrificiile de dragul de a-și lua lucrurile la care visează. Așa se face că a renunțat la a mai cheltui banii pe haine și pe adidași de mii de euro, tocmai pentru a traversa această criză financiară cu care ne confruntăm cu toții.

„Mi-am dat seama trecând timpul, că am renunţat un pic la cheltuielile exorbitante pe care le fac cu hainele. Eu sunt un împătimit al hainelor. Nu e mai puţin adevărat că muncesc atât de mult încât să îmi pot permite să îmi cumpăr ce vreau, dar pentru că îmi doresc foarte mult să fac din această potenţială criză financiară un mare plus valoare pentru mine, pentru că nu este un secret faptul că mulţi antreprenori în perioada de criză financiară au explodat în stil benefic, am redus un pic cheltuielile, pe adidaşi de mii de euro, haine de mii de euro, care la sfârşitul zilei sunt un moft. Eu am spus întotdeauna că dacă îmi permit un moft care mă face fericit, îl voi accesa, însă în contextul actual, consider că brandurile mai pot aştepta un pic”, declara în urmă cu ceva timp, Dorian Popa.