Dorian Popa trece la nivelul următor! Planifică avansul pentru noul supercar! Hâtzul din Domnești concurează cu Ronaldo

După muncă a venit și răsplata pentru Dorian Popa, care își așteaptă cu nerăbdare supercarul să ajungă în România. După ce i-a făcut dezvelirea oficială în Bologna, la fabrică, antreprenorul din Domnești anticipează deja un sentiment similar odată cu venirea unui nou autoturism de lux. Este vorba despre un Rolls Royce Phantom, al cărui avans se află deja în calculele vedetei. Dorian Popa a vorbit despre momentul în care își va achiziționa limuzina de jumătate de milion €, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dorian Popa nu se oprește din dezvoltarea cartierului „Hâtz Residence”, pe care îl va suplimenta curând cu încă șase case. După finalizarea procesului de vânzare, artistul se va extinde serios cu multe alte imobile, pe o parcelă de 8000 mp. Însă Dorian nu se uită pe el în această ecuație și își face capriciile. Dacă totul merge conform planului elaborat de cântăreț, 1 iunie 2024 este termenul limită pentru avansul bijuteriei de la Rolls Royce!

Dorian Popa anticipează avansul pentru Rolls Phantom, înainte să îi ajungă Lamborghiniul: „Îmi trebuie și o mașină de muncă!”

CANCAN.RO: A fost eveniment în toată România…

Dorian Popa: Stai, că încă n-am adus-o!

CANCAN.RO: Păi am văzut, că tu înainte să îți vină mașina ți-ai luat piesele.

Dorian Popa: Păi nu așa face omul, nu se pregătește din timp?

CANCAN.RO: Nu, o conduci șase luni în România, după care îi cumperi piesele!

Dorian Popa: Eu, în șase luni după ce vine asta, o am în plan pe următoarea și tu îmi spui de asta?!

CANCAN.RO: La modul real vorbim?

Dorian Popa: Mai am de făcut șase case pe lângă astea șase. După ce le termin pe astea 12, dacă lucrurile merg bine înțeleg că urmează un soi de blocaj în lumea imobiliarelor, ceea ce îi privește pe cei care au construit pe credite bancare.

Eu construiesc din banii mei, deci obiectiv vorbind ar cam trebui să mi se dubleze cererea dacă se vor bloca alți dezvoltatori, nu că mi-aș dori asta, Doamne ferește! După ce termin cu aceste 12 case, îmi iau terenul mare pentru cartierul mare, de 8000 mp, și dau avans pentru Rolls Phantom.

Îmi trebuie și o mașină de muncă, GLE-ul ăsta o să fie depășit!

Dorian Popa, în „galeria” selectă a starurilor care își conduc automobilul Rolls Royce, alături de Kim Kardashian, Ronaldo și Kylie Jenner

CANCAN.RO: Tu teoretic ar trebui să îți iei șofer la Rolls!

Dorian Popa: Nu e adevărat, Kim Kardashian își conduce Rolls-ul, Kylie își conduce Rolls-ul, câți nu-și conduc Rolls-ul? Sunt tânăr, îmi place să conduc! Vrei să-ți spun un lucru cu care o să închid gura tuturor comentatorilor? Cristiano Ronaldo a fost întrebat ce mașină îi place să conducă cel mai mult. Nu cred că există ipochimen pe lumea asta care să aibă mașini mai multe și mai șmechere decât Ronaldo.

Știi ce a răspuns, nu? Rolls Royce! Nu l-a întrebat în ce mașină îți place să stai în spate cel mai mult?! Plus că nu spune nimeni că atunci când o să fiu obosit nu îmi sun șoferul «bă, azi stau în spate!». Îmi doresc o mașină mare, îmi trebuie o mașină mare pentru concerte, că GLE-ul încă tragem pe el. Și dacă lucrurile sunt cum trebuie, mi-a plăcut atât de mult modus operandi ăsta de la Lambo, de ce?

Am dat avansul de cotă, tu știi că eu sunt un tip chibzuit și calculat. Mi-am jurat că toate mașinile o să le cumpăr pe 1 iunie de aici încolo, de Ziua Copilului, eu sunt un copil mare. E devreme 1 iunie 2023, pe 1 iunie 2024 dau avansul de cotă la Rolls și după aceea o să am între minim opt luni și un an să vină mașina.

