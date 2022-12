Leo Strizu, noul antrenor principal al FCSB-ului, acuzat că este violent cu jucătorii. “Efectiv te bătea!” Cum se apără tehnicianul

Leo Strizu nu are deloc liniște pe banca FCSB-ului. Proaspăt instalat ca antrenor principal, fostul fotbalist al celor de la FC Brașov a fost acuzat că își bătea jucătorii.

Acuzele vin din partea lui Andrei Pavelescu care a lucrat cu Leo Strizu la FCSB 2, în eșaloanele inferioare. Acesta nu l-a menajat deloc pe fostul lui antrenor.

“Numai că am avut neşansa să dau peste un antrenor care avea şi alte metode în afară de cele tactice. Spun direct, ne bătea! Nu e un cuvânt dur, nu dădea o palmă, efectiv te bătea!”, a declarat Andrei Pavelescu.

Leo Strizu: “Am fost și sunt un antrenor dur”

În replică, Leo Strizu recunoaște că este un antrenor dur, însă susține că nu ar fi lovit vreun jucător cu care a lucrat de-a lungul carierei de antrenor.

“Am fost şi sunt un antrenor dur, pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care doreşte prea mult pune presiune. Ce repercusiuni? Dacă tot mă întrebaţi de Pavelescu, puneţi mâna pe telefon şi întrebaţi-i pe cei care au fost la echipa naţională. Întrebaţi-l pe Pavelescu dacă era în lot la 16 ani, cum jucau cei din Divizia B? Tot eu l-am luat pe acest Pavelescu.

Recunosc, întotdeauna m-am dat la jucătorii care o duceau greu. Dacă nu juca Pavelescu, de ce să mă cert cu el? Mă dădeam la ei, aveau 17-18 ani, mă interesa să îi promovez.

A, că sunt eu puţin mai agresiv, aşa sunt, așa am fost şi ca jucător. Treningul e nou. Şi caracterul l-am schimbat. Nu ştiu dacă am fost jucător modest sau bun, dar pe unde am fost mi-am făcut datoria”, a spus Leo Strizu, în cadrul unei conferințe de presă.