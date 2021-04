Leon, pregătit pentru o nouă operație! Kamara a dezvăluit totul în direct la TV

Kamara a venit, alături de fiul său, Leon, în studioul emisiunii Vorbește lumea, de la Pro TV și a povestit cum se simte micuțul, înainde de o nouă operație. Artistul a mai spus că Leon face progrese.

Leon are 7 ani și este pregătit pentru o nouă operație, în tentativa de a ajunge un copil cât mai normal. El a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică, o formă gravă de paralizie cerebrală, la scurt timp după ce s-a născut. ”Suntem bine, ar fi trebuit să știm deja când facem operația. Operația din mai va trebui să o amânăm, probabil cu o lună, pentru că doctorul care trebuia să-l evalueze la Timișoara n-a apucat să vină din cauza restricțiilor. Așa că așteptăm să se mai relaxeze situația”, a dezvăluit Kamara, la emisiunea prezentată de Lora și Cove.

Intervenția la care va fi supus, cât de curând, băiețelul necesită o mai lungă perioadă de recuperare. „E vorba de o alungire de mușchi. Este mai grea decât până acum, necesită o recuperare de trei luni, asta este partea cea mai grea. A doua zi poți să pleci acasă, dar recuperarea este grea. Primele două săptămâni nu poți să faci nimic, nici nu poți să-l miști de pe o parte pe cealaltă. Peste trei luni poți să reintri în normalul exercițiilor. El este foarte curajos de fel. După prima operație s-a pus pe cântat, dar a plâns mai întâi, vreo două ore. Fiecare operație l-a ajutat să progreseze foarte mult, să-și întindă mai bine piciorușele, acum poartă și orteze să poată să facâ câțiva pași. Mai întâi și în genunchi, apoi în picioare, dar susținut”, a spus Kamara.

Pentru a putea plăti operația, Kamara va organiza, în luna mai, un turneu împreună cu alți artiști. „El, din punct de vedere mental, înțelege ce are de făcut, numai că nu poate să întindă bine picioarele. Are nevoie, la câteva luni, să facă din nou această operație, miotenofasciotomie, pentru că are puseu de creștere. De aceea e nevoie de operații peste operații, în timp vom vedea și mai multe rezultate. Cert este că se vede pe el cât de mult a evoluat, mai ales și pe parte cognitivă, cât vorbește, cât e la curent cu se întâmplă în jurul lui. Asta ne bucură foarte mult, atât pe mine, cât și pe mămica lui. Facem tot ce se poate ca să-i fie bine. Chiar acum, pe 22 mai, o să organizăm un turneu, Trofesul Artiștilor, la vaza sportivă Juventus Academy, pentru el. O să vină 8 echipe de artiști și foști fotbaliști profesioniști. Vor face o licitație de tricouri, o licitație de pictură. Le vom pune în vânzare chiar în acea zi, pe 22 mai”, a adăugat Kamara. (CITEȘTE ȘI: KAMARA, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU MAMA BĂIEȚELULUI SĂU ! „MINUNEA VINE LA PACHET”)

Artist care avea să spună și cât îl va costa o astfel de operație, efectuată în Spania. „Sunt costuri ridicate. Fiecare operație, cu toată deplasarea, te duce la 10.000, și repetitiv te duce. Operația în sine e în jur de 4.000-5.000, recuperare, medicamentație, statul acolo (n.r. în Spania). Apoi avem două săptămâni în care stăm la Timișoara”, a încheiat Kamara.