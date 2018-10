Leonard Doroftei a răbufnit după ce fiul lui a provocat un accident: “Nu este un şmecher al şoselelor”

Familia lui Leonard Doroftei trece prin momente neplăcute, după ce fiul lui, Alexandru, a provocat un accident rutier violent pe o stradă din Ploiești. Fostul pugilist nu a mai suportat remarcile acide la adresa băiatului său, despre care martorii au spus că era mai preocupat de telefon decât de volan, și a oferit un interviu despre seara în care s-a petrecut incidentul rutier. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale.

Leonard Doroftei a răbufnit după ce fiul lui a provocat un accident

Leonard Doroftei a subliniat în cadrul unei intervenții telefonice făcută la o emisiune că fiul lui nu era beat în moment producerii accidentului și că nu se droghează. Fostul sportiv și fiul său, Alexandru, speră ca în curând acest coșmar să se termine, iar tânărul să își primească pedeapsa. Tatăl lui Alex a spus că, cel mai probabil, se va alege cu permisiul suspendat.

“Nu mai e un copil, este un adult care după o săptămână de muncă, de învăţat a venit acasă. A ieşit cu prietenii. Doar ei ştiu ce s-a întâmplat în maşină. Important e că nu a fost o victimă, un deces. Copilul meu este sănătos. Cel care a fost lovit este şi el bine acasă. Ce aş putea să îi spun? Şi-a primit pedeapsa. E un copil cuminte, n-a băut, n-a fumat, nu se droghează. Nu a supărat pe nimeni în viaţa lui. A fost un şoc pentru că el nu şi-a dorit lucrul ata. Nu este un şmecher al şoselelor. Este un adolescent care a ieşit şi el cu prietenii. Sunt alţii care sunt rupţi de băutură. Ce aş putea să îi spun eu? Probabil va primi pedeapsa care se va cuveni: în vor lua permisul. Nu am fost acolo. Important este că am copilul sănătos, putem să remediem ce s-a întâmplat şi să mergem mai departe.

Eu am crezut şi cred în copilul meu. Cel mai bine pot spune băieţii care au fost cu el în maşină. Eu personal spun: a ieşit cu copiii după o zi de şcoală, să se relaxeze. S-au întins la drum, iar mai departe asta e. Ce mi-a spus: o lumină roşie în faţă, am tras stânga şi asta-i tot. Nu mi-a spus nimic de telefon. Alex nu are nimic, băieţii din maşină nu au acuzat nimic. Doar şoferul maşinii care a fost lovită a acuzat ceva dureri”, a declarat Leonard Doroftei în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.