Leroy Merlin are un nou membru în Comitetul de Direcție: Andreea Mihai

Andreea Mihai este noul lider marketing și E-commerce Leroy Merlin România. Leroy Merlin este actualmente numărul 2 pe piața de DYI din România și dorește să devină numărul 1.

Experiența Andreei Mihai cumulată în cei 18 ani de activitate, în calitate de membru în Comiteul Executiv al unui retailer de top, viziunea sa de business și demersul de expansiune a Grupului Leroy Merlin au condus la definirea acestui parteneriat.

Andreea se alatură companiei în acest demers de expansiune, de întărire a brandului, de strategie omnicanal – cu online ul în prelungirea firească a offline- ului, de servicii client de dezvoltat, toate acestea având ca obiectiv urcarea Leroy Merlin pe prima poziție în rândul retailerilor de DIY și bricolaj din România.

Clienții și valorile acestora stau la baza filosofiei de business Leroy Merlin, iar leadership-ul motivațional și managementul performanței adoptate la nivelul întregii companii fuzionează cu viziunea de business a Andreei Mihai.

“În cele câteva luni de la plecarea mea din Carrefour, am făcut consultanță pentru cinci firme și am investit alături de o parteneră într-un business on-line. În acest timp, am interacționat și cu Leroy Merlin și după mai multe discuții, am decis să mă alături acestei companii, care pune în centrul atenție eforturilor zilnice OMUL – atât omul client, cât și omul colaborator în cadrul companiei. Cultura companiei în acest sens este atât de puternică încât m-a cucerit.

Nu este doar un angajament afișat pe pereți în săli, este ceva ce se simte imediat, se trăiește în fiecare minut.

Colegialitatea, lucrul în echipă, viziunea mareață de dezvoltare, dorința de a a face lucrurile cât mai bine pentru client, dezvoltarea continuă a colaboratorilor, atmosfera relaxată și constructivă de muncă și planurile de viitor, m-au determinat să mă alătur acestei echipe minunate, condusă de liderul său, Frederic Lamy.

Sunt entuziasmată de acțiunile de CSR întreprise până acum de Leroy Merlin: de exemplu, începând cu luna februarie 2017, compania a demarat procesul de delistare a tuturor produselor din lemn, provenite de la companii naționale și internaționale, care nu respectă standardele de sustenabilitate și certificările FSC (Forest Stewardship Council) si PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Acest demers face parte din filosofia de afaceri a Leroy Merlin, care pune accent pe etica în afaceri, sustenabilitate și grija pentru mediul inconjurator).

Dorința noastră este să aducem cât mai mult din «savoir-faire-ul» franțuzesc în materie de construcții, amenajarea casei, amenajarea grădinii, design interior, cu produse și servicii de calitate, utile și încântătoare pentru români!”, a declarat Andreea Mihai.

Despre LEROY MERLIN

LEROY MERLIN este unul dintre cei mai mari retaileri specializați pe bricolaj, construcții, decorațiuni și grădinărit, cu o istorie de peste 90 de ani la nivel mondial si primul din Europa.

Companie inovatoare din cadrul ADEO, LEROY MERLIN deține aproape 500 de magazine în 13 țări din Europa, Asia, Africa și America de Sud.

În prezent, companiile grupului ADEO sunt recunoscute peste tot în lume prin numeroasele premii de stilul: “Great Place to Work Institute”.

În România funcționeaza 17 magazine LEROY MERLIN, cu peste 2000 de angajați în București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara și Oradea.